Zwei Wochen voller Programm

Anzeige

Von Freitag, 9. März, bis Freitag, 23. März, informieren Universitäten, Hochschulen und Arbeitsagenturen über die verschiedenen Studienangebote in der Region. Die Orientierungstage beginnen am 9. März mit einem Informationstag von 16 bis 19 Uhr in der Agentur für Arbeit in Mannheim, M3 a. 22 Hochschulen aus der Region werden vertreten sein und über ihr Angebot informieren. Zudem gibt es verschiedene Vorträge und Berufsberatungen mit Beratern der Arbeitsagenturen.

Am Samstag, 10. März, findet an der Uni Mannheim ein Studieninformationstag statt und in der Folgewoche (vom 12. Bis 16. März) gibt es die Möglichkeit, im Rahmen eines Schnupperstudiums an regulären Vorlesungen teilzunehmen. An der Uni Heidelberg finden Informationsvorträge zu den einzelnen Studienfächern statt. Auch die Arbeitsagenturen bieten weitere Veranstaltungen an. Weitere Informationen unter www.orientierungstage-rhein-neckar.de.