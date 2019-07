Schillerndes Himmelsschauspiel

Ein spektakuläres Schauspiel erwartet die Zuschauer der zweiten Heidelberger Schlossbeleuchtung der Saison, die am Samstag, 13. Juli, veranstaltet wird. Dabei tauchen ab 22.15 Uhr zunächst bengalische Feuer die Ruine des historischen Bauwerks in einen mystischen, roten Feuerschein, bevor anschließend ein imposantes Brillantfeuerwerk in den Himmel steigt. Das bengalische Leuchtfeuer erinnert an die Zerstörung des Schlosses durch die Truppen des Sonnenkönigs Ludwig XIV., das Feuerwerk dagegen an an jenes, das Kurfürst Friedrich V. 1613 für seine frisch angetraute Gemahlin Elisabeth Stuart inszenieren ließ.

Heidelberg.Die letzte Heidelberger Schlossbeleuchtung des Jahres findet am Samstag, 7. September, statt. mav