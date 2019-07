Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Mittwoch, 19. Juni, bis Sonntag, 23. Juni.

Mittwoch, 19. Juni

Cypress Hill beim Zeltfestival

Die Kult-Hip-Hop-Truppe Cypress Hill tritt am Mittwoch beim Zeltfestival auf dem Maimarktgelände auf. Fans dürfen sich auf Hits aus der mehr als 30-jährigen Bandgeschichte der Rapper aus L.A. freuen. Einlass ist ab 18 Uhr. Weitere Infos auf der Internetseite des Zeltfestivals.

Donnerstag, 20. Juni

Zahlreiche Angebote in Mannheimer Stadtparks

Die "Schatzinsel" wird am Donnerstag auf der Seebühne im Luisenpark aufgeführt. Geschichten um Hexen, Wunder und zauberhaften Kräutern können am Sonntag erlebt werden, im Herzogenridpark erwartet Besucher am Donnerstag ein "musikalisches Kinoprogramm". Weitere Infos im Artikel.

Oldtimerliebhaber präsentieren ihre Schmuckstücke

Zahlreiche Oldtimerliebhaber der Region präsentieren ihre fahrbereiten Schmuckstücke beim Fest rund ums Museum Autovision in Altlussheim an Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni. Ein Kinderkarussell und musikalische Darbietungen der Akustik-Band „Party Gang“ sollen für gute Laune auf dem Außengelände sorgen. Weitere Infos im Artikel.

Galopp auf der Waldrennbahn mit sportlicher Prominenz aus der Region

Zehntausend Besucher sind keine Seltenheit bei diesem Ereignis. Erstmals kooperiert der Badische Rennverein (BRV) Mannheim-Seckenheim mit namhaften Sportvereinen aus der Metropolregion, um deren Anhänger mit dem Turf bekanntzumachen. Am Donnerstag, 20. Juni, stehen beim Mannheim²-Renntag daher nicht nur die Pferde im Mittelpunkt, sondern auch prominente Vertreter der Adler Mannheim (Eishockey), der TSG Hoffenheim (Fußball), von Grün-Weiß Mannheim (Tennis), den MLP Academics (Basketball), der MTG Mannheim (Leichtathletik) und vom Team Tokio des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar. Weitere Infos im Artikel.

Schillertage am NTM beginnen

Friedrich Schiller war 1783 der erste Hausautor des Nationaltheaters (NTM) – seither ist sein Name untrennbar mit Mannheim verbunden. So ist es nur folgerichtig, dass in der Quadratestadt nunmehr zum 20. Male die Internationalen Schillertage gefeiert werden, um, so sagt es NTM-Intendant Christian Holtzhauer, „den eigenen Anspruch des NTM als ,Schillerbühne’ zu untermauern, um Schillers Werk und seine Ideen weiterzudenken und um einen Überblick über die aktuelle Schiller-Rezeption zu geben“. Die Schillertage am Mannheimer NTM beginnen am Donnerstag und dauern bis zum 30. Juni. Weitere Infos auf der Seite des NTM und in unserem Artikel.

Mittelaltermarkt in Hockenheim

Wenn Burgfräulein auf Deutschlands größter Holzwanderburg um Hilfe flehen, Gaukler, Kinderkarussell und Märchenerzähler Kinderaugen zum Leuchten bringen und tapfere Ritter auf ihren Pferden zur spannenden Zeitreise einladen – dann findet der beliebte „Ochinheimer Mittelaltermarkt“ statt. Am langen Fronleichnamswochenende von Donnerstag, 20. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, verwandelt sich der Gartenschaupark in eine große Bühne mit spektakulären Reitervorführungen, Feuershows bei Dunkelheit sowie einem großen Kinder- und Familienprogramm. Weitere Infos im Internet und in unserem Artikel.

Comedy aus der Schweiz im Stadthaus N 1

Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was ist eigentlich ein „Schmutzli“? Alain Frei ist aus der Schweiz angereist, um die deutschen Comedy-Gewohnheiten auf den Kopf zu stellen. Am Donnerstag, 20. Juni, um 20 Uhr, tritt er mit seinem Programm „Mach dich frei!“, mit dem er sich auch grundlegenden Fragen der Menschheit stellt, im Mannheimer Stadthaus N 1 auf. Weitere Infos im Artikel.

Freitag, 21. Juni

"Gartenlust" in Ladenburg

Bei dieser Ausstellung der Ladenburger Baumschule Huben am Schriesheimer Fußweg lässt sich von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, die Sehnsucht nach vielfältigen Inspirationen für das geliebte Grün am Haus, auf der Terrasse oder auch dem Balkon umfassend stillen. Motto: „Hier werden Garten- und Gärtnerträume Wirklichkeit.“ Weitere Infos im Artikel.

Strandbadfest in Frankenthal

Tagsüber schwimmen und abends feiern – die Gelegenheit dazu bietet das 43. Strandbadfest, das am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, in Frankenthal veranstaltet wird. Auf zwei Bühnen sorgen an beiden Tagen auf der Grünanlage am Meergartenweg verschiedene Bands für Stimmung. Das Fest wird schon am Donnerstag um 19 Uhr von Bürgermeister Bernd Knöppel und der neuen „Miss Strohhut“ beim Fassbieranstich unter den Kastanien eröffnet. Weitere Infos im Artikel.

Midnight Oil beim Zeltfestival

Zu Midnight Oils Zeilen „How can we dance when our earth is turning? / How do we sleep while our beds are burning?“ hat eine ganze Generation getanzt. Die 2016 nach 14 Jahren Pause wiedervereinigte Band um Sänger Peter Garrett gibt sich am Freitag, 21. Juni, beim vorerst letzten Konzert des Zeltfestivals Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände die Ehre. Im Vorprogramm tritt der frühere Deserteure-Anführer und Deutschrock-Pionier Wolf Maahn auf. Ein Interview mit Peter Garrett finden Sie hier. Weitere Infos auf der Seite der Zeltfestivals.

Jazz pur in Speyer

Am 21. und 22. Juni soll Speyer Mittelpunkt des Jazzgeschehens in der Metropolregion Rhein-Neckar sein. Denn in der Domstadt wird der Auftakt des Festivals Palatia Jazz gefeiert, das zum 23. Mal Weltstars des Genres mit historischen Stätten und kulinarischen Genüssen zusammenbringt. Die koreanische Pianistin Younee und das Allstar-Trio Mare Nostrum spielen zum Auftakt in der Domstadt. Weitere Infos in unserem Artikel.

Alte Gemäuer in Heidelberg werden zur Bühne

Dicke Steinmauern umgeben von Bäumen und Wiesen mit Blick auf die Dächer der Heidelberger Altstadt bilden in den kommenden Wochen die Kulisse von Theaterstücken, Musicals und Konzerten. Vom 21. Juni bis zum 4. August werden bei den Heidelberger Schlossfestspielen der Schlosshof, der Dicke Turm und der Englische Bau zur Bühne. Infos zum Programm.

Samstag, 22. Juni

Monnem Bike geht in die dritte Runde

Nach der erfolgreichen Erstausgabe des Fahrradfestivals Monnem Bike im Jahr 2017 bringen die Organisatoren Stefanie Reischmann und Axel Bentz bereits zum dritten Mal vielfältige Fahrradkunst- und -kulturaktionen sowie das dazugehörige Bürgerfest Spielraum Stadt in den Quadraten an den Start. Von 11 bis 20 Uhr stehen Radparade und Radsalon als feste Bestandteile des Festivals auf dem Programm. Weitere Infos im Artikel und auf der Internetseite von Monnem Bike.

Popstar Ed Sheeran gleich zweimal auf dem Hockenheimring

„Einer gegen alle“ wäre falsch formuliert. Schließlich spielt Ed Sheeran bei zwei Open Airs am Wochenende auf dem Hockenheimring „für“ voraussichtlich 200 000 Zuschauer. Dabei wird er wie immer ganz allein auf der Bühne stehen, ausgestattet nur mit einer Gitarre, viel Sample- und Loop-Technik – und natürlich einer gefühlten Armee von Welthits. Laut Veranstalter FKP Scorpio aus Hamburg sind die Termine am 22. und am Sonntag, 23. Juni, fast ausverkauft. Aber es werde für beide Konzerte noch Karten an der Tageskasse geben – für Samstag nur noch Stehplätze (ca. 90 Euro), am Sonntag für alle Kategorien ab circa 80 bis etwa 100 Euro. Weitere Infos im Artikel.

Kulturtage der Sinti und Roma in Heidelberg

Vom 22. bis 26. Juni feiert das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg die Kulturtage der Volksgruppe. Die Beiträge von Sinti und Roma zur deutschen wie auch zur europäischen Kulturtradition will das Festival sichtbar machen. Weitere Infos im Artikel.

Worms: Abendlicher Besuch im Tiergarten

Zu einer Mittsommernachtsführung lädt der Tiergarten in Worms am Samstag, 22. Juni, ein. Der stimmungsvolle und kurzweilige Abend startet, wenn die Sonne den nördlichsten Punkt ihrer Umlaufbahn erreicht hat und damit der längste Tag des Jahres beginnt. Die Führung beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 20.15 Uhr. Die limitierten Karten kosten jeweils zehn Euro und werden online verkauft. Weitere Infos im Artikel.

Erste Springbreakparty in Halle 02

Spring Break (Frühlingsferien) gilt in den USA als Highlight des Studienjahres an Colleges und Universitäten. Nun gibt es das legendäre Format passend zum Sommeranfang auch in der Rhein-Neckar-Region. Am Samstag, 22. Juni, beginnt um 15 Uhr die erste Springbreakparty in der Halle 02 in Heidelberg. Weitere Infos im Artikel.

Sonntag, 23. Juni

Völlig verlotterte Gesellschaft

Die Neuinszenierung von Holger Schultzes "Die Dreigroschenoper" feiert am Sonntag, 23. Juni, um 19.30 Uhr am Theater Heidelberg Premiere. Weitere Infos im Artikel.

Currentzis packt die „Leningrader“ im Rosengarten

Was für ein Hype! Die Welt ist neugierig auf Teodor Currentzis. Der wilde Grieche in den Springerstiefeln widmet sich in den kommenden Wochen in seinen Konzerten nur einem einzigen, dafür umso gewichtigeren Werk: der siebten Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch, der sogenannten „Leningrader“. Mit dem SWR Symphonieorchester und dieser monumentalen Sinfonie ist er Sonntag, 23. Juni, um 19.30 Uhr auch im Mannheimer Rosengarten (Mozartsaal) zu Gast. Die Konzerteinführung um 18.30 Uhr übernimmt im Musensaal Meinhard Saremba. Weitere Infos im Artikel.