Zwei Indie-Ikonen am Schlachthof

Zwei Songwriter, die in ganz unterschiedlichen Gewässern fischen, aber das mit großem Erfolg: Der Schlachthof in Wiesbaden holt für seine Sommer-Open-Airs am 19. und 20. Juli Bon Iver und Frank Turner auf das Gelände neben dem Hauptbahnhof.

Wiesbaden.Justin Vernon alias Bon Iver schaffte den großen Durchbruch vor zwölf Jahren mit seinem traumhaften Nu-Folk-Album „For Emma, Forever Ago“ und gewann mit

...