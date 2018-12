100 Päckchen gefüllt

Die Ilvesheimer Bürgerhilfe hat 100 Tüten gefüllt und übergeben und somit ihre Aktion „Weihnachtspäckchen 2018“ beendet. Im Beisein von Bürgermeister Metz haben die Vertreter der Bürgerhilfe 50 mit Lebensmitteln und Getränken sowie weitere 50 mit Körperpflege- und Drogerieprodukten gefüllte Tüten an Sozialarbeiterin Elke Urbanski übergeben. Sie konnte somit noch vor Weihnachten bedürftigen Bürgern eine kleine Freude bereiten.

„Angesichts der äußerst großen Spendenbereitschaft bei vielen der Angesprochenen konnten wir die Sachspenden nicht nur ergänzen, sondern durch zusätzliche und gezielte Einkäufe auch an die Bedürfnisse der Empfänger anpassen – und das bei einer enormen Anzahl von insgesamt 100 Päckchen“, zieht Eckhard Wagner von der Bürgerhilfe eine positive Bilanz. Wagner freut sich auch über die von Freude und Dankbarkeit geprägten Reaktionen der Beschenkten. Diese reichten von ungläubigem Staunen über ein derartiges unerwartetes Geschenk bis hin zur Sprachlosigkeit unter Freudentränen. Der Einsatz der Bürgerhilfe-Akteure war demnach wieder einmal nicht vergebens. „Die Reaktionen der Beschenkten bei der Übergabe der Päckchen bestätigen, wie willkommen und durchaus auch notwendig eine solche Aktion selbst hier in Ilvesheim ist, einer Gemeinde, die nach dem ersten Eindruck eigentlich als wohlhabend und sozial gefestigt scheint“, sieht Eckhard Wagner eine Bestätigung der Aktion. Er freut sich über die Spendenbereitschaft der Betriebe sowie über das Engagement von Helfern, die Spenden persönlich oder schriftlich angefragt, eingesammelt, sortiert, verpackt und an die Sozialarbeiterin weitergeleitet haben.

Nähere Informationen zur Ilvesheimer Bürgerhilfe kann man bei den Sprechstunden im Rathaus dienstags zwischen 14 Uhr und 15 Uhr nach vorheriger Terminabsprache erfahren. Telefonischer Kontakt: montags bis freitags zwischen 14 Uhr und 16 Uhr unter der Nummer 0621/49660-555 oder 0157 57 94 20 92 oder per E-Mail: Ilvesheimer.Buergerhilfe@gmx.de. red/neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018