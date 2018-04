14 Millionen Euro für das Kombibad

Anzeige

Dem Gemeinderat Ilvesheim liegt in seiner Sitzung am morgigen Donnerstag, 26. April, der Vorentwurf für das geplante Kombibad auf dem Tisch. Laut dem Papier entstehen für das Projekt am Standort des alten Freibads Kosten in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Stimmt das Kommunalparlament dem Planwerk zu, dann kann die Verwaltung eine Informationsveranstaltung zur Beteiligung der Öffentlichkeit terminieren.

Auf der Tagesordnung der morgigen Sitzung stehen darüber hinaus die Flurbereinigung wegen des Neubaus der Neckarbrücke für die L 597, die örtliche Bedarfsplanung in Sachen Kindergartenplätzen oder die flexible Nachmittagsbetreuung von Grundschülern in der Gemeinde.

Brautpaare in Ilvesheim sollen künftig auch im Bürgerhaus „Hirsch“ getraut werden können. Dazu soll der dortige Bürgersaal als Trauzimmer für das Standesamt gewidmet werden. Außerdem wird dem Gemeinderat eine Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen vorgelegt. Die Sitzung im Ilvesheimer Rathaus beginnt am Donnerstag um 19 Uhr. neu