20 junge Tiere warten auf neues Zuhause

Anzeige

In Deutschland leben ungefähr zwei Millionen freilebende Katzen, und dabei sind die Freigänger, also Katzen, die ein Zuhause haben, aber in der Natur herumstreunen, nicht eingerechnet. Oft ist es menschliche Gedankenlosigkeit oder falsch verstandene Tierliebe, die die Zahl der verwilderten Katen in die Höhe treibt. Der Verein Straßenkatzen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben diesen Katzen zu helfen, sie medizinisch zu versorgen und möglichst auch in gute Hände zu vermitteln.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Kastrationsarbeit, da nur auf diese Art und Weise die Katzenpopulationen in Grenzen gehalten werden können. Es versteht sich von selbst, dass diese Herausforderungen nicht kostenlos sind. Aus diesem Grund hatte der Verein Straßenkatzen, der nächstes Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, zu einem Basar in das Bürgerhaus Hirsch eingeladen.

Breites Warenspektrum

Es wurde ein buntes Spektrum an Waren angeboten, und trotz hochsommerlicher Temperaturen kamen viele Schnäppchenjäger. Die Vereinsmitglieder hatten zudem ein köstliches Kuchenbüffet aufgebaut. Vorstandsmitglied Hellen Kühner freute sich nicht nur über den Besucherandrang, sondern auch über eine 500-Euro- Spende der Firma Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Marion Frey, die Überbringerin der Spende, hatte sich für die Spende zugunsten der Straßenkatzen bei ihrem Arbeitgeber eingesetzt.