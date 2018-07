300 Spiele: Torflut im Neckarstadion

Anzeige

Doch nicht nur auf den Spielfeldern herrschte an den beiden Turniertagen von 9 bis 19 Uhr Hochbetrieb. Auch am Bierwagen oder im Wirtschaftzelt war einiges zu tun. Und am Kuchenstand fanden rund 125 gespendete Kuchen sowie Wassereis reißenden Absatz.

Für die Kleinen, die nicht Handball spielten, gab es eine stets gut besuchte Hüpfburg. Wassereimer standen für Spieler und Besucher zur Erfrischung bereit. Trotz der sommerlichen Temperaturen wurde auf der Tribüne auch die ein oder andere kleine Party gefeiert. Die Stimmung auf den Plätzen und Zuschauerrängen war sehr entspannt.

Schon am Freitagabend bei der 4. Handball-Ortsmeisterschaft (wir berichteten) und auch Samstagabend kam die Videowand zum verstärkten Einsatz. Wo tagsüber die Sponsoren vorgestellt wurde, fand am Abend ein „Public Viewing“ statt. Durch Verlängerung und Elfmeterschießen wurde die Nacht für einige Helfer dann sehr kurz. Aber sie standen alle am Sonntag rechtzeitig zur Fortsetzung des Turniers an ihrem Platz. Ein großer Dank Oliver Grimms galt einmal den Organisatoren und Helfern vom Verein. Natürlich auch den Sponsoren und der Gemeinde Ilvesheim, deren Bauhof-Mitarbeiter stets dafür gesorgt hatten, dass das Stadion in einem guten Zustand war und somit eine einladende Kulisse darstellte.

DJ Tanne pfeift

Dennis Neumann hob die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer hervor. So auch die vielen Schiedsrichter, die ehrenamtlich die über 300 Turnierspiele leiteten. DJ Tanne, alias Stephan Seitz, Kommandant bei der Feuerwehr Seckenheim und Jugendtrainer der SG Edingen/Friedrichsfeld, hatte abends für Partystimmung gesorgt und am Sonntag auch Spiele gepfiffen.

Es zeigte sich, dass die Handballer eine große Familie sind. In Kombination mit der 4. Ortsmeisterschaft war der 28. Neckar-Cup ein toller Erfolg.

