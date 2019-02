466 Seiten für die Heimarbeit

Der erste Schritt für eine frühere Verabschiedung des Haushalts als in den Jahren zuvor ist getan. Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz gab am Donnerstagabend den Gemeinderäten den Entwurf für den zweiten doppischen Etat an die Hand. Das Zahlenwerk von Kämmerer Klaus Hering umfasst 466 verschiedenfarbige Seiten. Die Fraktionen nahmen die Ausarbeitung zur Kenntnis. Sie werden sich in den nächsten Wochen damit befassen, um möglicherweise am 28. März den Etat zu verabschieden.

Einzig Grünen-Fraktionssprecher Michael Haug hatte schon am Donnerstag Redebedarf. „Es wäre angemessen, ein paar Dinge zu sagen“, so seine Einstellung. Bürgermeister Andreas Metz erinnerte den Grünen an die Vorgehensweise, die vom Rat allgemein akzeptiert wurde. Die Diskussionen sollen nach der Lektüre des Entwurfs geführt werden, führte Metz aus. Darauf freue er sich auch, bekannte das Ortsoberhaupt. Haug verzichtete dann auf Wortbeiträge. Der Entwurf wird im Verwaltungsausschuss und im Gemeinderat diskutiert. Geplant sind hierfür der 13. und 14. März. Die abschließende Beratung und Verabschiedung ist auf die Ratssitzung vom 28. März terminiert.

Bürgermeister Metz ging auf das Zahlenwerk ein (Wir berichteten über den Entwurf am 21. Februar.) Danach erreichen die Erträge des Ergebnishaushalts ein Volumen in Höhe von rund 20,3 Millionen Euro, die Aufwendungen addieren sich auf rund 21,8 Millionen Euro. Das ergibt ein Minus von 1,5 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen in Höhe von 20 Millionen Euro geplant. Dem stehen 19,9 Millionen Euro an Auszahlungen gegenüber, was einen Überschuss von fast 150 000 Euro ergibt. Kredite sind in diesem Jahr keine geplant. Erst 2021 ist eine Geldaufnahme in Höhe von fünf Millionen Euro vorgesehen. Die Mittel sollen für den ersten Bauabschnitt (Hallenbad) des Kombibads eingesetzt werden.

Die Verwaltung, so Metz, habe für das Projekt immer noch einen Auftrag. Er nannte Finanzierungsmöglichkeiten für die Zeit nach 2022. So denke die Verwaltung an den Verkauf des Hallenbad-Geländes, was möglicherweise zwei Millionen Euro sowie zusätzliche Einwohner bringen könnte. Zudem, so Metz, stünden schon bald Häuser, in denen Flüchtlinge aufgenommen wurden, zum Verkauf.

Als Hürde betrachtet der Bürgermeister das Kommunalrechtsamt, das ja im vergangenen Jahr eine Verpflichtigungsermächtigung in Höhe von 15 Millionen Euro strich. Geld, das für das Kombibad investiert werden sollte. Nachdem sich aber die Summe erheblich reduziert hat und die Zahlen allgemein besser wurden, hofft Metz, dass die Sache durchgeht. Eine Antwort aus Heidelberg steht noch aus. Zudem hofft die Kommune noch auf einen Zuschuss aus Berlin. Bis zu vier Millionen Euro könnten für das Bad eingehen.

In der Ratssitzung war auch eine Organisationsuntersuchung ein Thema. Die Kernverwaltung soll von der Gemeindeprüfanstalt BW unter die Lupe genommen werden. Der Rat genehmigte hierfür einstimmig 28 000 Euro. „Es geht um die Optimierung der Prozesse“, erläuterte Bürgermeister Metz. Dabei sollen die wichtigsten Arbeitsabläufe daraufhin untersucht werden, ob sie effizient ablaufen. Zudem soll die Untersuchung zeigen, wie viele Stellen für die einzelnen Fach- und Aufgabenbereiche benötigt werden. Auch werden die derzeitige Verwaltungsgliederung sowie die Verteilung der Aufgaben auf die Fachbereiche auf Optimierungspotenzial untersucht, so der Bürgermeister.

Die Ergebnisse erwartet die Kommune im vierten Quartal dieses Jahres. Im kommenden Jahr soll der Bauhof untersucht werden, so die Vorstellung der Ilvesheimer Verwaltung.

