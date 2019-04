500 neue Einwohner für die Inselgemeinde

Was macht Ilvesheim aus? Warum zieht man nach Ilvesheim? Die erste Frage beantwortete Bürgermeister Andreas Metz anlässlich des Neubürgerempfangs der Gemeinde selbst, die andere stellte er den neuen Einwohnern der Inselgemeinde. Erstmals fand der Empfang für die im letzten Jahr neu zugezogenen Bürger im Bürgerhaus Hirsch statt.

Vier Brücken als Bindungsstellen

Rund 90 von 500 „frisch“ Zugezogenen waren erschienen und eine von ihnen, Anna Paola Bär, die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde nutzte das Forum, um sich vorzustellen. Mit sichtlichem Stolz erläuterte Metz was Ilvsesheim ausmache und was es zu bieten habe. Als einzig bewohnte Insel inmitten der Metropolregion Rhein-Neckar habe die 9200 köpfige Gemeinde einiges zu bieten: Der Inselteil von Ilvesheim ist umgeben von Wasser und nur über vier Brücken erreichbar. Eine Grundschule, vier Kindergärten, zwei Kirchen, die Schlossschule mit Internat für blinde und sehbehinderte Kinder, zwei Seniorenheime, ein Hospiz, ein Heimatmuseum prägen das Ortsbild. Zudem gibt es zahlreiche Vereine und Organisationen.

Auf der einen Seite der alten Neckarschleife, die durch einen Damm vom Ort getrennt ist, findet sich ein FFH Naturschutzgebiet, auf der anderen der Festplatz der Gemeinde sowie der erst 2016 in Betrieb genommenen AllaHopp Spielplatz und das Neckarstadion. Hier finden jährlich ein großes Handballturnier und ein internationales Fußball A-Jugend Turnier statt, bei dem bereits einige spätere Größen, wie Franz Beckenbauer und Sepp Maier mitspielten. Jedes Jahr gibt es ein viertägiges Fischerfest mit Vergnügungsmeile. Am letzten Wochenende im August bleibt zur Inselkerwe die Schlossstraße autofrei. Länderübergreifend pflegt man eine Partnerschaft zur Chécy in Frankreich.

Dr. Elmar Bourdon, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr informierte über die Arbeit der Floriansjünger und lud zum Tag der offenen Tür ein. Wer etwas über die Geschichte Ilvesheims erfahren wollte, war bei Historiker Markus Enzennauer genau richtig. Er nahm die Neubürger mit auf eine kleine historische Reise rund ums Bürgerhaus Hirsch und gab Einblicke zu Ilvesheims Vergangenheit.

Vereine kennenlernen

Auch die Parteien nutzten die Gelegenheit, sich vorzustellen und luden die Neubürger im Hof und im Foyer zum Gespräch ein. Friederike Mauler beantwortete alle Fragen zum Stadtmobil, von denen sich eines auf dem Parkplatz gegenüber dem Rathaus und eines bei der Feuerwehr findet. Außerdem stellten einige Vereine und Verbände ihre Arbeit vor: darunter der Vdk, das DRK, der Verein für Vogelfreunde und auch die Freie Christliche Gemeinde.

Unter www.ilvesheim.de finden sich alle Informationen zur Gemeinde, zudem kann man dort auf einen Kalender zugreifen, in dem Vereine und Organisationen ihre Termine präsentieren. moko

