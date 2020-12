600 Euro an Bürgerhilfe

Antje Geiter (l. ) übergibt die unerwartete Spende an Hildegund Wagner. © fase

Der Ilvesheimer Rezepte-Kalender, der vor wenigen Wochen vorgestellt wurde (wir berichteten) hat der örtlichen Bürgerhilfe noch einmal eine beachtliche Summe an Spendengeldern eingebracht. Antje Geiter, Sozialreferentin der Heinrich-Vetter-Stiftung, konnte 600 Euro an Hildegund Wagner von der Ilvesheimer Bürgerhilfe übergeben. „Ich freue mich sehr über diese unerwartete Unterstützung“, so Wagner.

Eigentlich war die Initiative „Ilvesheimer Corona-Rezepte“ mit der Herstellung und Verteilung der Kalender abgeschlossen. Die überzähligen Exemplare konnten bei der Vetter-Stiftung abgeholt werden – gegen eine Spende für die Bürgerhilfe. „Damit könnten wir doch der Ilvesheimer Bürgerhilfe helfen“, dachte Geiter. Die Vetter-Stiftung hatte die ganze Aktion organisiert und finanziert. Die Reaktion sei unerwartet positiv gewesen. Alle Bürger, die den Kalender abholten, gaben eine Spende. Diese wurde von den Mitarbeitern aufgerundet und ergab so stolze 600 Euro. fase

