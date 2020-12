625 Euro gesammelt

Francesca Kapper (l.), Raphael Autz und Oliver Schmidt (r.). Torsten Gertkemper (tge)

Oliver Schmidt braucht nur wenige Worte, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen: „Das ist mal eine fette Spende. Ihr seid einfach wunderbar.“ Schmidt ist Vorsitzender des Fördervereins der Palliativstation am Uniklinikum Mannheim. Er durfte am Mittwoch, einen Tag vor Heiligabend, eine Spende in Höhe von 625 Euro entgegennehmen. Auf einer Palliativstation werden Menschen behandelt, die an einer unheilbaren Krankheit leiden und vermutlich nicht mehr lange leben.

Schmidts Dank gilt der gesamten Band „I Nobili“ (dt. die Adeligen). Sie hat das Geld, unter anderem während eines Straßenkonzerts in Ilvesheim, eingesammelt (wir berichteten). Zur Übergabe hatten Francesca Kapper und Raphael Autz, beide Mitglieder der Musikgruppe, ein großes Plakat mitgebracht, auf dem Geldscheine arrangiert waren. „Wir möchten aber noch einmal betonen, dass alle von unserer Band an der Aktion beteiligt waren, auch wenn sie heute leider verhindert sind“, sagte Kapper. Damit meinte sie Matthias Coenen und auch Günther Schmitz, die über die Einnahmen des Straßenkonzerts hinaus noch Spenden organisiert haben.

Im vergangenen Jahr hatte die Band auf der Palliativstation einen Auftritt, was dieses Mal wegen der Pandemie nicht möglich war. So kam die Idee zu den Spenden. Was hat der Förderverein nun mit dem Geld vor? Schmidt weiß darauf direkt eine Antwort. Ein Teil der Spende fließt in die kleine Weihnachtsfeier, die an diesem Heiligabend auf der Palliativstation stattfindet. tge

