650 Stunden für Mitbürger aktiv

Die Angebote der Ilvesheimer Bürgerhilfe werden zunehmend nachgefragt und in Anspruch genommen – eine Bilanz wurde vom Vorstand bei der Mitgliederversammlung vorgelegt. In seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 hatte Vorstand Eckhard Wagner viel Positives zu berichten. Dank des Engagements von Mitgliedern und Helfern konnten Ilvesheimer im vergangenen Jahr bei knapp 400 Einsätzen mit nahezu 650 Einsatzstunden unterstützt werden.

Hierbei ging es im Wesentlichen um Fahrdienste und Begleitungen zu Terminen, zum Einkaufen oder zu Veranstaltungen, um Besorgungen und Erledigungen, die die Betreffenden aufgrund ihrer Einschränkung nicht selbst vornehmen konnten. Es ging auch um eine Entlastung der sich sonst kümmernden Familienangehörigen, um gemeinsame Unternehmungen oder um Besuche bei Alleinstehenden, die mangels Gelegenheit kaum soziale Kontakte wahrnehmen können. So erfreulich dieser Trend der zunehmenden Inanspruchnahme der Angebote der Bürgerhilfe auch erscheinen mag, so beklemmend sei doch die Kehrseite dieser Medaille, führte Wagner aus. Denn auch in Ilvesheim besteht bei vielen Mitbürgern großer Bedarf an Unterstützung in alltäglichen Dingen.

Zusätzlich zu diesen klassischen Aufgaben der Bürgerhilfe, wurde über zwei Sonderprojekte berichtet. Bei den Aktionen „Weihnachtspäckchen 2018“ und „Lebensmittelspenden für bedürftige Ilvesheimer Mitbürger“ erhielten Einzelpersonen und Familien Grundnahrungsmittel. Denn mitten unter uns hier in Ilvesheim gebe es Mitbürger und ganze Familien, die heute nicht wissen, wovon sie morgen satt werden sollen, schilderte Eckhard Wagner. Die Bürgerhilfe werde sich auch hier weiterhin und zusätzlich zum bestehenden satzungsgemäßen Unterstützungsangebot im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten engagieren.

Neben drei Kaffeenachmittagen und zwei Informationsabenden gab es weitere Themen, über die berichtet wurde, beispielsweise über die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr beim Fahrdienst am Seniorennachmittag, über ein Helferfest, einen Ausflug oder Verwaltungsthemen, wie die Beantragung und den Verwendungsnachweis für benötigte Fördergelder oder die Neugestaltung der IBH-Info-Flyer. Der vom Kassenprüfer geprüfte Finanzbericht für das Jahr 2018 wurde erläutert. Auf Empfehlung des Kassenprüfers wurde der Vorstand von den Mitgliedern entlastet. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019