999 Euro für ein Aquarium

Der Karnevalverein Insulana aus Ilvesheim hat dem Förderkreis der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim 999 Euro gespendet. Das teilte der Verein aus der Inselgemeinde mit. Das Geld soll für ein neues Aquarium verwendet werden. Zwei Vertreter des Karnevalvereins überreichten die Summe in einer Fisch-Spardose an Claus Staudter, den Vorsitzenden des Förderkreises und Pflegedirektor am ZI, sowie an Rolf Oster-Ritter, stellvertretender Vereinsvorsitzender und pflegerische Leitung im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Auf Geschenke verzichtet

Bereits seit November 2019 – also mit Beginn der Kampagne – sammelte Kinderprinzessin Liv Marleen I. von Zwirn und Klang für den Förderverein und verzichtete dafür auf Geschenke. Nur die Übergabe konnte Corona-bedingt jetzt erst stattfinden. „Es ist Tradition, dass wir für Kinder in Not spenden und wir sind glücklich, dieses Jahr der KJP helfen zu können“, sagt Christiane Reuter, erste Schriftführerin des Karnevalvereins.

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende“, sagt Ralf Oster-Ritter und ergänzt: „Wir hoffen, dass wir – ob mit oder ohne Sicherheitsabstand – auch nächstes Jahr gemeinsam Fasching feiern können.“ Der Förderkreis unterstützt unter anderem therapiebegleitende Freizeitaktivitäten und Ausflüge. „Das ist gerade für Kinder aus finanziell schwachen Familien eine tolle Sache“, sagt Rolf Oster-Ritter. Der Förderkreis ermöglicht auch den Kauf von Materialien und Geräten zum Lernen und Spielen. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.08.2020