Übergang geschaffen

Der Technische Ausschuss (TA) der Gemeinde Ilvesheim wird am heutigen Mittwoch, 7. November, über das Radverkehrskonzept informiert. Im Jahre 2014 hat das Büro R+T Ingenieure für Verkehrsplanung dieses Konzept für die Gemeinde erstellt und einen Maßnahmenkatalog beigefügt. In der Zwischenzeit wurden manche Vorschläge umgesetzt.

Unter anderem wurde eine Querung an der Seckenheimer Straße auf Höhe der Deidesheimer Straße verwirklicht. Die Querung im Bereich Bergstraße/Lange Morgen bleibt allerdings noch ein Wunsch. Hier gibt es eine Unterführung. Und da es sich um eine Landesstraße handelt, kann die Verwaltung die Entscheidung zur Einrichtung einer Querung nicht selbstständig treffen, heißt es in der Vorlage zur TA-Sitzung. Verhandlungen mit den zuständigen Behörden stünden noch aus.

Im Maßnahmenkatalog steht auch die Kreuzung Feudenheimer Straße/Goethestraße/Scheffelstraße sowie die problematische Querung. Die Situation ist unverändert. Eine Querung ist nach wie vor durch die Unterführung möglich. Da sie mit einer Umlaufsperre versehen ist, müssen Radfahrer aber absteigen. Die Gemeinde hofft am nördlichen Ende der Brücke auf einen Kreisverkehr. Auf der Brücke wurde der nordöstliche Geh- und Radweg für Radfahrer in Gegenrichtung freigegeben, um zumindest das Querungsbedürfnis zu reduzieren. Markierungen in der Feudenheimer Straße sind umgesetzt. Wünsche nach Beschilderungen werden noch vom Landratsamt überprüft.

Dem TA liegt auch ein Bauantrag wegen eines Anbaus in der Schubertstraße 17 auf dem Tisch. Die Antragsteller beabsichtigen den Umbau eines Wohnhauses. Hier soll auch ein wintergartenähnlicher Anbau erfolgen. Dieser überschreitet die hintere Baugrenze, was eine Abweichung zum Bebauungsplan darstellt. Ähnliche Anbauten wurden in dieser Straße bereits genehmigt, liest man in der Vorlage der Verwaltung. Diese empfiehlt eine Befreiung zu erteilen und dem Projekt das Plazet zu erteilen.

Die Gemeinde hat für die Unterbringung von Flüchtlingen ein Haus in der Deidesheimer Straße angekauft. Hier müssen Arbeiten durchgeführt werden. Unter anderem gilt es die Heizungsanlage zu erneuern. Der TA ist gefordert, Arbeiten zu vergeben. neu

