Ab Mitte Dezember gibt es Päckchen

Die Aktion „Weihnachtspäckchen 2018“ der Ilvesheimer Bürgerhilfe ist in vollem Gang. Die Verantwortlichen sind guten Mutes, ab Mitte Dezember zusammen mit Elke Urbanski (Gemeindesozialarbeit) viele Päckchen übergeben zu können. Zahlreiche Firmen und Gewerbetreibende aus Ilvesheim und der Nachbarschaft sowie Privatpersonen haben bis dato gespendet, damit sich viele Bedürftige über Weihnachtstüten freuen können. Noch können Betriebe als auch Bürger ihren Teil zur sozialen Aktion beitragen. Die Bürgerhilfe ist vor allem an Dingen für den täglichen Gebrauch interessiert, wie beispielsweise an Lebensmitteln oder Hygieneprodukten. Momentan werden die Spenden im Keller des Ilvesheimer Rathauses gelagert. Wer noch spenden will, der kann sich mit der Bürgerhilfe unter 0621-49660-555 oder 0157 57942092 montags bis freitags zwischen 14 und 16 Uhr in Verbindung setzen. E-Mail unter: Ilvesheimer.Buerhilfe@gmx.de. neu

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018