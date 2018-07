Abstimmung über den ersten doppischen Haushalt

Anzeige

Die Verabschiedung des Ilvesheimer Haushalts für das Jahr 2018 steht in diesem Jahr unter ganz besonderen Vorzeichen. Den Gemeinderäten liegt heute, Donnerstag, 26. Juli, der erste doppische Haushalt zur Beschlussfassung auf dem Tisch. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das landesweit bis 2020 eingeführt werden muss, hat beim Kämmerer für einige zusätzliche Stunden gesorgt. Zusammen mit teilweise personeller Unterbesetzung, so die Verwaltung, verschob sich die Verabschiedung auf Ende Juli.

Der Rat hat den Haushaltsentwurf in drei Sitzungen bereits zur Kenntnis genommen, zwei davon waren öffentlich (wir berichteten). In dieser Woche wurde publik, dass das Kommunalrechtsamt den Ergebnishaushalt 2018 zwar genehmige, aber gegen die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15 Millionen Euro sein Veto erhebe (wir berichteten).

Ohne die Genehmigung der Aufsichtsbehörde darf die Kommune keinen Kredit aufnehmen, der aber für die Verwirklichung des Kombibads vonnöten wäre. Ein Kredit in Höhe von zehn Millionen Euro ist für das auf 14,5 Millionen Euro geschätzte Projekt eingeplant.