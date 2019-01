Abzeichen in Gold neun Mal vergeben

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim im Feuerwehrgerätehaus erhielt nach knapp 60 Minuten unerwartet einen besonderen „Tagesordnungspunkt“. Während der Ehrungen durch den Kommandanten Elmar Bourdon, Bürgermeister Andreas Metz und Unterkreisführer Roy Bergdoll meldeten sich plötzlich die Piepser bei einigen Kameraden. Die Wehrmänner sprangen auf, eilten zu den Fahrzeugen und waren in drei Minuten am Einsatzort, dem Seniorenstift Heinrich-Vetter. Grund: Brand im Keller im Heinrich-Vetter-Stift (wir berichteten).

Nach der Rückkehr der Blauröcke nach mehr als zwei Stunden wurde beschlossen, den aufgrund des Einsatzes nicht durchgeführten Teil der Jahreshauptversammlung mit Rückblicken auf das Jahr 2018 sowie Wahl eines neuen Revisors neu zu terminieren. Beim Tagesordnungspunkt Beförderungen/Ehrungen merkte Kommandant Bourdon an, dass dieser Punkt während seiner Kommandantenzeit noch nie so umfangreich gewesen sei.

Vielfältig und vorbildlich engagiert

Traditionell wurde mit der Auszeichnung „100 Übungsbesuch“ und „Jugendarbeit“ begonnen, dieser folgten dann die Würdigung der Teilnehmer erfolgreicher Lehrgänge. Die stattliche Anzahl an Fortbildungen erfreute den Kommandanten, dies gewährleiste ein Maximum an Sicherheit in der Inselgemeinde.

Den Beförderungen folgte die Ehrung einer neunköpfigen Gruppe für das erfolgreiche Ablegen Feuerwehr-Leistungsabzeichen Baden-Württemberg in Gold. „Das höchste Wettkampfabzeichen der Feuerwehr“, sagte der Kommandant, sei der Endpunkt einer Serie von Leistungsprüfungen über viele Jahre hinweg und gipfele schließlich in Gold.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze von der Landesregierung Baden-Württemberg für 15 Jahre aktiven Dienst in der Einsatzabteilung erhielt Tanja Jakoby. In seiner Laudatio würdigte Elmar Bourdon das außergewöhnlich hohe Engagement der Geehrten und ließ wissen, obwohl jung an Jahren habe sie diese Auszeichnung sehr verdient und sich schon bald nach ihrem Eintritt in die Feuerwehr vielfältig und vorbildlich engagiert. Sie sei als großartige Ideengeberin gefragt und trage wesentlich zur positiven Wahrnehmung der Feuerwehr bei. Roy Bergdoll, als Vertreter des Kreises dankte Tanja Jakoby ebenfalls und übereichte ihr das Abzeichen und die Urkunde. Auch Bürgermeister Andreas Metz dankte der Hauptfeuerwehrfrau für das seit Jahren geleistete Ehrenamt in ihrer Heimatgemeinde mit einer Urkunde und einem Präsent der Gemeinde.

Volker Metz erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold der Landesregierung für 40 Jahre aktiven Dienst in der Einsatzabteilung. Kommandant Bourdon bezeichnete Metz als eine verlässliche Kraft bei der Tagesalarmmannschaft und als Bindeglied zwischen dem Bauhof der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr. Die Auszeichnung nahm Roy Bergdoll vor. Er hob die Verbindung von Volker Metz zur Gemeinde Ilvesheim hervor. Bürgermeister Metz nannte Volker Metz einen „Brückenbauer“, der jungen Feuerwehrkameraden mit Rat und Tat zur Seite stehe, und überreichte die Urkunde der Gemeinde und ein Präsent.

Als Elmar Bourdon gerade mit den Ehrungen für 50 Jahre aktiven Dienst in der Einsatzabteilung begann, unterbrach der Alarm die Hauptversammlung. Ein Termin für die Fortsetzung wird noch bekanntgegeben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019