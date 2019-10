Acht Stationen zum Thema Handball

Rund 100 Zweitklässler der Friedrich-Ebert-Schule haben beim AOK-Handball-Grundschulaktionstag in der Neckarhalle teilgenommen. Die Veranstaltung unter dem Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“ ist eine gemeinsame Aktion des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Landesverbände. Seit der Tag vor elf Jahren ins Leben gerufen wurde, sind die Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim und die Handballabteilung der Spielvereinigung Ilvesheim (SpVgg) dabei.

Regelkunde zu Anfang

Die Handballabteilung war durch Christina Kirchknopf, Jugendleiterin der Abteilung Handball, vertreten und maßgeblich für die Organisation verantwortlich. Mit einem Film über Wissenswertes zum Handball und die wesentlichen Regeln wurden die Schüler auf den besonderen Sportunterricht eingestimmt. Die Organisatoren bildeten acht Teams, die anschließend ein Aufwärmprogramm absolvierten.

Die neun SpVgg-Handballer, die teilweise für diesen Aktionstag Urlaub nahmen, hatten für die Besucher acht Spielstationen aufgebaut, um die Kinder für den Handballsport zu begeistern. So waren unter anderem beim Luftballon-Jonglieren über eine Bank Koordination und Körperbeherrschung gefragt, bei einer anderen Station wurden die Hände geschult. Kastenschieben, Zielwerfen oder Würfelball waren weitere Stationen. Bei den Zweitklässlern bestand am Ende des Aktionstages Einigkeit: „Die Übungen haben an allen Stationen richtig Spaß gemacht.“

Die Helfer der Handballabteilung gaben Anweisungen sowie Tipps und fanden viele lobende Worte für die Schüler bei den Übungen. Grit Fahldiek, Konrektorin der Friedrich-Ebert-Schule: „Der Aktionstag ist ein besonderer Sportunterrichtstag im Jahr, denn er ist eine,Win-Win-Situation‘ für alle Beteiligten. Die Zweitklässler haben einen ganzen Vormittag gemeinsam Sportunterricht, dies ist sonst nicht möglich und die SpVgg kann junge Menschen für den Handballsport interessieren.“

Alle Kinder sind Gewinner

Dies schien auch dieses Jahr wieder zu gelingen. So zeigten knapp 20 Kinder Interesse, auch über den Tag hinaus Handball zu spielen. Marco Hauck, stellvertretender Abteilungsleiter Handball, sagte: „Es ist schön zu sehen, wie viel Engagement die Kinder bei den Übungen zeigen und dass sich Zweitklässler nach einem solchen Aktionstag dem Verein anschließen“.

Bürgermeister Andreas Metz ließ es sich nicht nehmen, zur Siegerehrung, vorbeizuschauen. Er dankte den Organisatoren und erhielt auf seine Frage „Wer hat gewonnen?“ als Antwort von den Zweitklässlern „Wir“. Für einen reibungslosen Ablauf des Grundschulaktionstags sorgten neben den bereits Genannten auch Ida Kraus, Lea Paeschke und Henri Fritsche (alle drei in der B-Jugend) sowie Melanie Grimm, Carla Ritter, Michael Kirchknopf und Elmar Winkler.

