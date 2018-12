Ahmadiyya säubert Schlossstraße

Die Putzaktion durch die Jugendorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat am Neujahrstag ist auch in Ilvesheim Teil einer bundesweiten Aktion. Bundesweit veranstaltet Ahmadiyya die Reinigungsaktion und befreit Straßen und Plätze ihrer Heimatorte von den Resten des nächtlichen Silvesterfeuerwerkes. Die Aktion findet am Neujahrsmorgen mittlerweile zum 20. Mal in nahezu 260 Gemeinden statt. Das Saubermachen ist ein Zeichen der Integration und soll auch die Verbundenheit zum Heimatort ausdrücken.

In Ilvesheim lebt ein integrierter Familienverbund aus Pakistan. Ein Familienmitglied davon arbeitet im Bauhof der Gemeinde Ilvesheim. Die Putzaktion am Neujahrstag ist mit der Gemeinde abgesprochen. Der Bauhof übernimmt die organisatorischen Vorbereitungen und stellt Arbeitsmittel wie Besen, Schaufeln, Handschuhe und Abfallsäcke zur Verfügung. Gesäubert wird der Chécy Platz sowie Bereiche der Schloss-Strasse. Nach getaner Arbeit gibt es eine kleine Stärkung. Mitmacher sind gerne willkommen. Die Putzaktion startet um 8 Uhr, Treffpunkt ist der Chécy-Platz. fase

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018