AK Radverkehr lädt auf Chécy-Platz ein

Bürger treten seit Jahren für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Ilvesheim beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln. Seit 18. Mai wird gestrampelt, am 7. Juni endet die Aktion. Sinn des Wettbewerbs ist, möglichst viele Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad zu bewegen.

Am Mittwoch, 5. Juni, lädt der Arbeitskreis Radverkehr Ilvesheim mit der Unterstützung von VCD, ADFC, CDU und Grünen auf den Chécy-Platz zum Austausch ein. Zwischen 15 und 17 Uhr ist „informieren, diskutieren, reparieren“ angesagt, wie es in der Einladung heißt. Wie erwähnt, bis zum 7. Juni können Radfahrer noch mitmachen. neu

Info: Anmeldung unter; www.stadtradeln.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.06.2019