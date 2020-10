Aktion für mehr Nachhaltigkeit

Die diesjährige bundesweite Aktion der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) steht unter dem Motto „Frauen, wem gehört die Welt?“. „Im Mittelpunkt soll all das stehen, was schützenswert ist – das, was uns und künftige Generationen gut leben lässt“, teilt Anni Wawra von der Kfd in Ilvesheim mit. Sie beteiligt sich an der Aktion – und zwar am Mittwoch, 14. Oktober ab 16 Uhr auf dem Chècy-Platz in Ilvesheim. Es soll darum gehen, wie „wir mit unserem Einkaufsverhalten für Nachhaltigkeit, für Umwelt- und Ressourcenschutz und für faire Arbeitsbedingungen sorgen können.“ Um 18 Uhr folgt ein Wortgottesdienst in der nahe gelegenen Kirche Sankt Peter. red/tge

