Aktion „Pflege macht arm“ läuft

Mehr als 60 Mitglieder hatten sich zur Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbands Ilvesheim im Aurelia-Sängerheim eingefunden. Vorsitzende Christa Erbe begrüßte die VdK-Familie und entrichtete einen besonderen Willkommensgruß an Helmut Baumbusch vom Kreisverband Mannheim, Michael Knoch vom VdK-Ortsverband Waldhof/Gartenstadt sowie an die Leiterin des Hospiz St. Vincent Gabriele Andres, die über das St. Vincent-Hospiz vom Caritasverband Mannheim im Verlauf der Mitgliederversammlung Wissenswertes berichtete.

Helmut Baumbusch ging auf die prekäre Situation in der Pflege und auf die damit verbundene aktuelle Aktion des VdK-Landesverbandes „Pflege macht arm“ ein. „Pflegebedürftigkeit wird in Baden-Württemberg zunehmend zum Armutsrisiko. Das Ziel mit der die Pflegeversicherung eingeführt wurde, wird aktuell verfehlt und es besteht Handlungsbedarf“, so Baumbusch. Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg fordert das Land auf, die Investitionskosten für stationäre Pflegeeinrichtung wieder zu übernehmen.

Lebendiger Ortsverein

Als quicklebendig präsentierte sich der VdK-Ortsverband Ilvesheim, als die Vorsitzende das Jahr 2018 Revue passieren ließ. Sie erinnerte an die Kaffeenachmittage und an die Ausflüge. Höhepunkte des vergangenen Jahres waren der neuntägige Urlaub in der Lüneburger Heide sowie die 70 Jahrfeier mit einer Ausstellung. Vorsitzende Erbe informierte des Weiteren auch über den aktuellen Stand von 338 Mitgliedern.

Vor dem Kassenbericht von Ursula Knapp stellte sich der kommissarische Frauenbeauftragte Wolfgang Nagel mit seinen Aufgaben vor. Nagel hat das Amt des Frauenbeauftragten von Brigitte Hauck übernommen, die im vergangenen Jahr verstarb. Die Kassenprüfer bescheinigten der Kassiererin Ursula Knapp eine ordnungsgemäße Kassenführung und die Entlastung der gesamten Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Höhepunkt der Mitgliederversammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. Christa Erbe tat kund, dass Lebendigkeit und Gestaltungskraft sowie die Treue seiner Mitglieder für den Ortsverband elementar seien. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Barbara Fuß, Rudolf Kleinert, Anni Wawra, Ursula und Rudolf Weismantel geehrt. 25 Jahre treue Mitgliedschaft konnten Sarah und Gerhard Zeh vorweisen. Sie erhielten das goldene Treuezeichen, die entsprechende Urkunde und eine Rose.

Interessiert folgte die VdK-Familie den Ausführungen von Hospizleiterin Gabriele Andres. Sie ging auf den Hospizgedanken ein, stellte das Hospiz St. Vincent in Waldhof und das Hospiz St. Vincent-Süd im Regine-Kaufmann-Haus in Ilvesheim und die Ausstattung vor. Sie ging auf die Schwierigkeit den richtigen Zeitpunkt für Betroffene ein Hospiz zu finden, die engen Aufnahmekriterien, die Hospizarbeit, die Kosten und die Schmerzversorgung ein. Gabriele Andres betonte, dass der Hospizgast in seiner Einzigartigkeit angenommen werde und es keinen „geregelten“ Tagesablauf gebe.

Auf Spenden angewiesen

Zahlreiche Fragen der VdK-Mitglieder unterstrichen das große Interesse an dem Thema. Um den Aufenthalt im Hospiz für Gäste kostenfrei zu halten, sei auch das Hospiz auf Spenden angewiesen. Aus diesem Grunde wurde eine Spendenkasse herumgereicht, deren Inhalt der Hospizleiterin übergeben wurde.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019