„Alla-hopp!“-Anlage öffnet am Samstag

Die Sperrung der Anlage wird Samstag aufgehoben. Torsten Gertkemper (tge)

Die „Alla-hopp!“-Anlage in Ilvesheim wird am Samstag, 9. Mai, wieder öffnen. Das teilte die Gemeinde mit. Grund dafür seien notwendige Vorbereitungen, die es unmöglich machten, das Gelände früher wieder freizugeben. Alle anderen Spielplätze in Ilvesheim sind – mit Einschränkungen – seit Mittwoch, 6. Mai, wieder geöffnet. Zu den Einschränkungen zählen unter anderem die Begrenzung von Spielplatz-Nutzern pro Fläche und die vorgeschriebene Anwesenheit einer Aufsichtsperson. Grundlage für die Öffnung ist eine neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Bolz- und Sportplätze müssen demnach weiterhin geschlossen bleiben. tge

