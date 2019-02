Am 28. März soll der Haushalt stehen

Die Ilvesheimer Verwaltung legt am Donnerstag, 21. Februar, dem Gemeinderat ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 auf den Tisch. Erträgen in Höhe von 20,3 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 21,8 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich steht ein Bedarf in Höhe von circa 1,4 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr stellt diese Summe eine Verbesserung um knapp 420 000 Euro dar. Der Ergebnishaushalt registriert einen Überschuss in der Höhe von 143 965 Euro, der auf den Finanzmittelbedarf angerechnet wird. Hier schlägt jetzt rund eine Million Euro zu Buche. Diese Summe kann durch liquide Mittel abgedeckt werden. Dadurch sinkt das Guthaben der Kommune von 6,7 Millionen Euro auf 5,7 Millionen Euro zum Jahresende. Die Schulden der Kommune reduzieren sich von 906 250 Euro auf 881 250 Euro zum 31. Dezember 2019.

Die Verwaltung hat die abschließende Beratung und den Satzungserlass für den Haushalt 2019 auf die Ratssitzung vom 28. März terminiert. Davor gibt es weitere Sitzungen, in der der Etat auf der Tagesordnung steht. Am Donnerstag, 28. Februar, findet eine Sondersitzung des Gemeinderats statt.

Auch im Verwaltungsausschuss soll der Haushalt beraten werden – falls notwendig, grenzt die Verwaltung ein. Vorgesehen sind der Mittwoch, 13. März, im Anschluss an die TA-Sitzung, und der Donnerstag, 14. März. Am 28. März könnte der zweite doppische Haushalt der Insel-Gemeinde unter Dach und Fach sein. Im vergangenen Jahr zog sich dies wesentlich länger hin. Der Gemeinderat verabschiedete erst am 26. Juli ohne die Stimmen der Grünen den ersten doppischen Haushalt. Der komplizierte Systemwechsel erforderte einen gehörigen Mehraufwand.

Thema in der Ratssitzung am Donnerstag sind auch die Europa-, Kreistags- und Gemeinderatswahl am 26. Mai. Das Gremium soll einen Gemeindewahlausschuss sowie Wahlbezirke bilden. Zudem soll die Entschädigung für die Wahlhelfer festgelegt werden. Die Verwaltung schlägt 60 Euro vor. Auch für die Reihenfolge der Stimmenauszählung gibt es vom Rathaus einen Vorschlag: Das Ergebnis für die Europawahl soll noch am Sonntag in den Wahlbezirken ermittelt werden. Die Kreistags- und Gemeinderatswahl sollen im Rathaus am Montag, 27. Mai, ausgezählt werden.

Verwaltung untersuchen

Der Gemeinderat soll ferner die Gemeindeprüfungsanstalt BW mit einer Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung beauftragen. Ein Angebot für Kosten in Höhe von 28 000 Euro liegt vor. Die Verwaltung erhofft sich Vorschläge für effiziente Geschäftsprozesse. Unter anderem soll die Untersuchung Aufschluss über einen angemessenen, quantitativen Stellenbedarf geben.

Auch Tiefbauarbeiten sind Thema im Gemeinderat. Erd-, Abwasserkanal- und Verkehrswegearbeiten sollen an die Firma Diringer & Scheidel vergeben werden. Der günstigste Bieter soll damit bis Ende 2020, mit der Option für 2021, beauftragt werden.

