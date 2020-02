„Am besten den öffentlichen Nahverkehr nutzen“

Um genau 14.11 Uhr soll es losgehen. Ab dieser Uhrzeit ziehen am Sonntag, 23. Februar, insgesamt 58 Zugnummern durch die Inselgemeinde. Das Motto: „Die lachende Insel“. Alle zwei Jahre ist Ilvesheim mit dem Umzug dran – nämlich dann, wenn der gemeinsame Umzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen in der Chemiestadt über die Bühne geht, was in diesem Jahr wieder der Fall ist.

Der Weg führt die Fasnachter unter anderem durch die Kanzelbachstraße, wo auch der Start liegt, durch den Mühlenweg und die Straße Beim Schlossgarten. Dort gibt es auch eine Station, an der das Geschehen kommentiert wird. An der Adresse Beim Schlossgarten 17 haben Getränke Wagner und die Spielvereinigung-Handballabteilung zudem einen Verpflegungsstand aufgebaut. Weitere Stände gibt es im Bereich Schlossstraße/Chécy-Platz (DLRG) und im Bereich Schlossstraße/Parkplatz Apotheke (Fußballabteilung der Spielvereinigung).

Weiter geht es im Anschluss unter anderem durch die Neue Schulstraße, die Deidesheimer Straße und die Hauptstraße. Von dort aus biegt der Zug in die Schlossstraße ein, wo wieder ein Kommentator auf die Teilnehmer wartet. Auf dem Balkon des Rathauses wird unter anderem Jürgen Zink, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Seckenheimer Vereine, stehen und moderieren. In der Schriesheimer Straße löst sich der Zug schließlich auf.

Umleitungen werden eingerichtet

Während des närrischen Treibens sind zahlreiche Straßen gesperrt. Die Behinderungen dauern nach Angaben der Verwaltung von etwa 12 bis 18 Uhr. Umleitungen sind eingerichtet. Die Zufahrt von der Seckenheimer Straße in den Mühlenweg ist ab 12 Uhr gesperrt.

Die Zugteilnehmer erreichen den Aufstellort Kanzelbachstraße/Penny-Parkplatz über den Mahrgrund (Goethestraße/Im Mahrgrund, Hallenbad, Schule, Kanzelbachstraße). Angehörige, die ihre Familienmitglieder kurz absetzen wollen, werden gebeten, sich nicht zu lange im Bereich Seckenheimer Straße/Mühlenweg aufzuhalten.

Wer sein Auto abstellen möchte, sollte dies am besten auf dem Festplatz tun. Die Parkplätze vor der AVIA-Tankstelle werden vom Deutschen Roten Kreuz und der Polizei als mobile Einsatzzentrale genutzt und stehen deshalb nicht zur Verfügung. Am besten sollten die Besucher ohnehin die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, teilt die Verwaltung mit. Der Busverkehr in Ilvesheim ist allerdings auch zeitweise unterbrochen. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) mitteilt, können die Haltestellen „Ilvesheim Rathaus“, „Neue Schulstraße“ und „Lange Morgen“ während der Veranstaltung nicht bedient werden.

Angefahren wird die Station „Ilvesheim Uferstraße“ von den Linien 625 (regulär) sowie 626 und 628 (beide umgeleitet). Die Haltepunkte „Schriesheimer Straße“, „Heddesheimer Straße“ und „Neckarhalle“ werden zusätzlich von der umgeleiteten Linie 628 angefahren, aber nicht von der Linie 626. (mit tge)

