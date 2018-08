Am Samstag öffnet der Ulvina-Strand

Anzeige

Auf der Liegeweise des geschlossenen Ilvesheimer Freibads wird für den Ulvina Beach noch gearbeitet. Am Samstag, 4. August, sollen aber die Voraussetzungen für das Strandgefühl geschaffen sein. Dann will Ilvesheims Veranstaltungsservice ambiente Cocktails und Snacks anbieten. Beim sogenannten Pre-Opening – also die Eröffnung vor der offiziellen Eröffnung am 12. August – macht DJ Patrick Anhäuser Musik. Nach dem Start ab 12 Uhr soll die Bar bei schönem Wetter von montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr und an Sonntagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Für die Partys auf der Liegewiese – in Nachbarschaft des Miniaturgolfclubs – hat die Gemeinde einen Zaun stellen lassen sowie für Strom und Wasser gesorgt.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung kritisierte Günter Tschitschke (Freie Wähler), dass der Gemeinde hierfür Kosten entstünden und ein Baum gefällt wurde. Bauamtsleiter Pascal Tholé sprach von beschädigten Wurzeln und räumte ein, dass bei der Ausführung Fehler gemacht wurden. Bezüglich der Ausgaben gab er zu bedenken, dass die Kommune einen Gegenwert erhalte. Die Firma habe sich verpflichtet, das Gelände zu pflegen und die alla hopp!-Anlage im Blick zu haben. neu