Amtierende Räte treten wieder an

Das Bündnis 90/Die Grünen von Ilvesheim hat die Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai dieses Jahres gewählt. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde die vom Vorstand vorgeschlagene Liste in geheimer Wahl bestätigt. Laut dem Grünen-Ortsverein nahmen an der Versammlung Mitglieder, Kandidaten und Gäste teil. Die Presse war von den Grünen nicht eingeladen worden. Am Tag der Publikation im Mitteilungsblatt erreichte die Redaktion ein entsprechender Bericht samt einem flach beschnittenen Foto.

Aktuell sind die Grünen im Ilvesheimer Gemeinderat mit Sarah Nick-Toma und Michael Haug (Fraktionssprecher) vertreten. Beide Gemeinderäte treten wieder an, Sarah Nick-Toma auf Platz 1, Michael Haug auf Platz 2. Mit 18 Jahren steht Ina Reis als jüngste Kandidatin auf Platz 4.

Das Alterspektrum bei den 18 Bewerbern liegt zwischen 18 und 65 Jahren, der Altersdurchschnitt bei 48,6 Jahren. Die Liste erreicht eine Frauenquote von knapp über 50 Prozent. Von den 18 Bewerbern zählen zehn Personen zum weiblichen Geschlecht. neu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019