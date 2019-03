„An dem Thema kommt man nicht vorbei“

„Sie kommen an dem Thema nicht vorbei“. Bürgermeister Marcus Zeitler weiß, wovon er spricht. Er kennt die Notwendigkeiten und Vorteile der Digitalisierung, speziell auch für die Kommunen. Er hat quasi die digitale Revolution in der Odenwald-Kommune Schönau begonnen. Heute darf sich die 4400-Seelengemeinde „Digitale Zukunftskommune“ nennen. Den Titel erhielten die Schönauer vom Land Baden-Württemberg. Die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb „Digitale Zukunftskommune@bw2018“ hat dem Städtchen neben viel Reputation auch eine Fördersumme in Höhe von 33 308 Euro eingebracht.

Mit drei Projekten hatten sich die Schönauer beworben, alles Start-Up-Unternehmen, die in Zusammenarbeit mit der EnBW im Odenwald tätig sind. „Man muss den Leuten erklären, was die digitalen Projekte bringen“, setzt Marcus Zeitler auf Transparenz und Dialog mit den Bürgern. Aufmerksame Zuhörer fand er am Dienstagabend in der „Sonnenburg“. In das Kinderhaus hatte der CDU-Gemeindeverband zur Wahlveranstaltung eingeladen.

„Wenn wir die Digitalisierung verpennen, dann haben wir ein Riesenproblem. Die außen rum schlafen nicht“. Mit Leidenschaft warb Marcus Zeitler für die Digitalisierung. Seit 2007 ist er an der Thematik dran und hat mit viel Überzeugungsarbeit die Verwaltung und die Bürger auf seine Seite gebracht. In Ilvesheim hatte er in knapp zwei Stunden Feuer entfacht. CDU-Fraktionssprecherin Katharina Kohlbrenner bekannte, dass der engagierte Vortrag ihre Erwartungen übertroffen habe. Auch CDU-Vorsitzende Sandra Bühler zeigte sich von dem unterhaltsamen und informativen Beitrag angetan. Der Referent hatte die Zuhörer auf den steinigen Weg hin zur Digitalisierung mitgenommen. Er erinnerte an eine Zeit, in der die Anbieter die Kommune nicht ernst nahmen. Unwirtschaftlichkeit war nur ein Argument, das ins Feld geführt wurde.

Mit der Gründung des Zweckverbands Fibernet im Jahre 2014 änderte sich die Situation entscheidend, führte Zeitler aus. „In drei Monaten wurden 1,5 Millionen Euro verbuddelt“, erinnert sich der Bürgermeister an Aktivitäten. Schönau ergriff die Chance. Eine Wunderlampe wurde angeschafft. Die sogenannte Smight-Straßenlaterne erfasst das Verkehrsaufkommen. Die Messungen dienen als Grundlage für die zukünftige Verkehrsplanung. Die Laterne ist zusätzlich mit einer LED-Beleuchtung, einem Router für öffentliches WLAN, einem Sensor für Luftmessungen sowie einem SOS-Knopf ausgestattet. Zudem dient der Mast als Ladestation für Elektrofahrzeuge.

Mit dem Start-up Vialytics erfassen Smartphones, die in städtischen Fahrzeugen installiert sind, die Straßeninfrastruktur. Mit den Auswertungen können Schäden zielgerichtet behoben werden. „Der Gemeinderat hat auf der Hand, was repariert werden muss“, lobt Zeitler die Entscheidungshilfe. Digital überwachen lässt Schönau auch den Pegelstand der Steinach. Smarte Sensoren (Noysee) schlagen schon eine halbe Stunde vor dem Hochwasser Alarm. Die Hilfskräfte können vorab reagieren.

Katharina Kohlbrenner gab an, dass auch die CDU Ilvesheim die Digitalisierung auf dem Schirm habe. Sie setze sich für öffentliches WLAN ein. Schwerpunktthemen seienferner die Finanzen, Entwicklungsmöglichkeiten, Jugendbeteiligung und Radverkehr.

