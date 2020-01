Angebote im neuen Jahr

Das Jugendzentrum in Ilvesheim (JUZ) hat seit Beginn dieses Jahres leicht veränderte Öffnungszeiten. Das teilte der Leiter mit. Montags ist die Einrichtung von 15 bis 17.30, dienstags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Mittwochs und freitags können die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Uhr ins JUZ kommen. Am Donnerstag hat das Haus von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

An der Medienwerkstatt, die jeden zweiten Montag stattfindet, können alle Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren teilnehmen, die sich vorher angemeldet haben. Am Mittwoch und Donnerstag sind sowohl der PC-Raum als auch das Tonstudio für alle Besucher geöffnet. Freitags veranstaltet Lena Keil den Mädchentreff.

Anmeldung erforderlich

Eine Neuerung in diesem Jahr ist das Kochstudio: Ab sofort wird jeden Donnerstag im JUZ gekocht. Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. Was es gibt, entscheiden die Teilnehmer mittwochs bei der JUZ-Versammlung (immer um 16 Uhr). Die Organisatoren bitten darum, sich spätestens am Mittwoch anzumelden, da in die Küche nicht allzu viele Teilnehmer passen.

Eine Anmeldung ist telefonisch unter der Nummer 0621/4 96 33 42 oder per Mail an info@juz-ilvesheim.de möglich. Das Jugendzentrum befindet sich in der Straße Mühlkopf 4. tge

