Angebote überaus beliebt

Zügig und harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung des Vereins für Hundesport (VfH) Ilvesheim. Es gab keine Veränderungen in der Vereinsleitung. Als zweite Vorsitzende wurde Kerstin Schaaf, Nadine Jansch als Hauptkassiererin und Ingrid Hormuth als zweite Schriftführerin bestätigt. Auch alle Übungsleiter machen weiter. Dies sind: Tanja Hönninger (Basisübungsleiter), Gregor Lohnert (Übungsleiter Schutzhundesport/Mondioring), Günter Knopf (Übungsleiter Schutzhundesport IPO), Sarah Adelmann (Übungsleiter Turnierhundesport), Luca Heinen und Kerstin Schaaf (Übungsleiter Agility), Alexandra Klein (Obedience) und Birgit Steffan (Ralley-Obedience). Einstimmig wurden ferner die Revisoren Maxi Heinen und Jürgen Götz gewählt. Die Wahl für das Amt der 1. Vorsitzenden stand nicht auf der Tagesordnung.

Vorsitzende Andrea Jurcicek ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Sie erwähnte vielfältige Aktivitäten, unter anderem die Beteiligung an der ersten Ilvesheimer Weinwanderung. Der günstige Mitgliedsbeitrag beruhe auch auf der Durchführung der zahlreichen Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände und den damit verbundenen Einnahmen, ließ die Vorsitzende wissen. Sie lobte die hervorragende Arbeit der Trainer und Übungsleiter. Dies zeige sich auch in der Beliebtheit der Angebote und der daraus resultierenden Warteliste für Interessenten.

Sie informierte über den notwendigen Wechsel der Abwasserpumpe, legte die Gründe für den Entschluss das Clubhaus für den öffentlichen Betrieb nicht mehr zu öffnen dar und begründete den Beschluss von vereinseigenen Startern bei internen Prüfungen eine Startgebühr von 50 Prozent zu erheben.

Jugend aktiv

Dem Bericht der Vorsitzenden schloss sich der Kassenbericht von Nadine Jansch und die Berichte der Übungsleiter an. Berichtet wurde u.a. von sportlichen Erfolgen, Prüfungen, Schulungen und notwendigen Anschaffungen. Sarah Adelmann informierte aus dem Bereich Jugendgruppe über die Teilnahme am Faschingsumzug in Ilvesheim, über das Pfingstjugendlager und über das Kinderferienprogramm. Ihren Ausführungen folgte der Bericht der Kassenprüfer, die Nadine Jansch eine sehr gute Kassenführung bescheinigten. Vorsitzende Andrea Jurcicek gab die Termine für das Jahr 2019 bekannt.

Geehrt für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Nadine Jansch, Michaela Roßner und Karin Sick. Die Geehrten erhielten eine Urkunde, die entsprechende Ehrennadel sowie ein Präsent. fase

Info: https://vfh-ilvesheim.de/content/termine/

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019