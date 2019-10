Angler trauern um Ehrenvorsitzenden Hans Sommer

Der Angelsportverein Ilvesheim trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Hans Sommer. Der Begründer des Fischerfests und langjähriger Vereinsvorsitzende ist in der vergangenen Woche im Alter von 94 Jahren gestorben.

Sommer wurde 1952 mit nur 27 Jahren als bisher jüngstes Mitglied zum Vorsitzenden der Ilvesheimer Angler gewählt und leitete die Geschicke des Vereins bis 1989. Die heimischen Gewässer mit einem gesunden Fischbestand waren ihm ein Herzensanliegen. Hier hatte er großes Fachwissen. Damit gelang es ihm, 1953 mit dem Verein den Weiher Mahrhöhe vor der Verfüllung mit Produktionsabfällen zu retten. Auch gegen die schlechte Wasserqualität des Neckars kämpfte Sommer engagiert. Das Ilvesheimer Schuttloch in der Neckarschleife wurde geschlossen, 1967 gingen Kläranlagen in Ilvesheim und Neckarhausen in Betrieb.

Sommer war Vizepräsident des Badischen Sportfischerverbands und Vorreiter in der Ausbildung aller Angler des Verbandes durch Lehrgänge und die Abnahme der Fischerprüfung. In Ilvesheim motivierte er seine Sportfreunde im Jahr 1970 dazu, das 1. Insel-Fischerfest ins Leben zu rufen. Am 31. Mai dieses Jahres eröffnete der Ehrenvorsitzende die 50. Auflage des Festes gemeinsam mit Anglervorstand Rolf Sauer.

1983 legte Hans Sommer den Grundstein zum Bau des Fischerhäusels. Auch, als er mit seiner Familie nach Käfertal zog, war er in Ilvesheim immer präsent und unterstützte den Verein als Ehrenvorsitzender wo immer er konnte. Nach dem Tod seiner Frau Lilli, die er pflegte, konnte er noch viele schöne Anglertage an „seinem Weiher“ erleben, wo er im Juli einen Schlaganfall erlitt, von dem er sich trotz schneller Hilfe nicht mehr erholte.

In Dankbarkeit nimmt der Angelsportverein Ilvesheim Abschied bei der Trauerfeier am Mittwoch, 16. Oktober, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Käfertal. red

