Anpacken war seine Devise

Trauer um den engagierten Ilvesheimer Gebhard Rudolph: Der Altgemeinderat und ehemalige Vorsitzende des Karnevalvereins Insulana Ilvesheim (KVI) ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Drei Tage nach dem Tod von Petra Lange (wir berichteten), die 2010 Rudolphs Nachfolge auf dem Chefsessel der organisierten Fasnachter übernommen hatte, starb somit eine weitere verdiente Persönlichkeit des Ilvesheimer Karnevalvereins. Die Trauer in dessen Reihen ist verständlich groß. „Furchtbar“, so die erste Reaktion der KVI-Vorsitzenden Sabine Grözinger-Dambach.

Der am 26. August 1940 geborene Rudolph hatte den Beruf des Kfz-Elektrikers ergriffen. Der Meister führte viele Jahre erfolgreich eine Tankstelle in Mannheim. Anpacken war eine seiner Stärken – auch die Gemeinde Ilvesheim durfte dies erfahren. Von 1998 bis 2009 setzte er sich tatkräftig als Gemeinderat der Freien Wähler für die Kommune ein. Im Laufe dieser Zeit wirkte der Verstorbene unter anderem an der Ausweisung von Neubaugebieten sowie der Errichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen mit. Und er half dabei, den Stellenwert der Gemeinde als familienfreundlicher Wohnort zu optimieren. „Mit Engagement und Wertschätzung wurde er seiner kommunalen Verantwortung zum Wohle der Gemeinde jederzeit gerecht“, hat ihn Bürgermeister Andreas Metz in bester Erinnerung.

18 Jahre KVI-Vorsitzender

Freiwillig zog sich Gebhard Rudolph 2009 aus dem Gemeinderat zurück. In diesem Jahr verlieh ihm der Bund der Selbstständigen den Fischernachen – eine bürgerschaftliche Auszeichnung, die an Personen geht, die sich in ihrer Gemeinde überdurchschnittliche Verdienste erworben haben. Die Laudatorin Margarete Schieß lobte „Gebbi“ als „gesellig, zuverlässig, seriös, sachlich, zielstrebig, konsensfähig und humorvoll“. Eigenschaften, die er auch als Vorsitzender des Karnevalvereins Insulana pflegte. Von 1992 bis 2010 war Rudolph dem KVI ein engagierter Chef.

In dieser Zeit hat er so manches Haupt gekrönt sowie mit Humor durch zahlreiche Veranstaltungen geführt. Als Ehrenvorsitzender kümmerte er sich noch um die Organisation des Fasnachtszugs – letztmals im Jahre 2016 zum 1250. Jubiläum der Gemeinde. 99 Nummern zählte das Zügel damals. Hinter dieser Rekordzahl steckte ein großer Einsatz.

Rückhalt bei der Familie

Rudolphs Engagement für die Kommune war auch mit dem Auszug aus dem Gemeinderat nicht beendet. Die Verwirklichung der L 597 lag ihm am Herzen. Im Jahre 2012 gründete er mit anderen Wegbegleitern die Bürgerinitiative „L 597 Neckarbrücke JETZT“. Eine Stammtischrunde von Bürgermeistern und Alt-Gemeinderäten half er, ins Leben zu rufen. Die Gemeinde hat seine Verdienste mit der Verleihung der Ehrennadel 2013 gewürdigt. Rückhalt bei seinem Engagement gab ihm stets seine Familie. Mit seiner Ehefrau Heide hatte er drei Kinder.

