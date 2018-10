Anstehen für deftige Kost

Wenn der Karnevalverein Insulana Ilvesheim (KVI) zum Schlachtfest ruft, erweisen sich die Ilvesheimer als Feinschmecker. So wieder im KVI-Vereinsheim. Die erste Vorsitzende Sabine Grözinger-Dambach freute sich, dass ab Eröffnung um 11 Uhr die Besucher zwei Stunden in Zweierreihen „bis hinten raus“ anstanden, um sich an fleischiger Kost zu laben. Kein Nachmittag für Veganer, es sei denn, sie fanden unter den vielen Kuchen etwas.

Die insgesamt 17 Helfer hatten alle Hände voll zu tun, Schlachtplatten, Bratwürste oder Wellfleisch an Frau und Mann zu bringen. Die Schlachtplatte enthielt eine Leberwurst, eine Blutwurst, Schweinenacken und -bauch, Niere, Schnuffel und Bäckchen – und war einfach lecker, wie viele Gäste höchst erfreut feststellten. Dazu gab‘s Sauerkraut oder Brot. Die Portionen waren großzügig bemessen. Ab 13 Uhr flaute der Gästestrom ab. Doch immer wieder sah man Feinschmecker, die mit einem Topf oder einer Milchkanne Worschtsupp‘ oder andere Leckereien mit nach Hause trugen.

Um die Fleisch- und Wurstwaren hatte sich, nicht zum ersten Mal, Metzgermeister Hans Müller gekümmert. Und was auf den Teller kam, sah nicht nur lecker aus. Das Fleisch war von sehr hoher Qualität, was man wirklich schmeckte. So nahm es nicht wunder, dass am Ende des Schlachtfestes nicht mehr allzu viel Fleisch und Wurst übrig blieben. Die Insulana freute sich über die tolle Zusammenarbeit mit dem Metzgermeister. Auch „Testesser“ Jürgen Sauer aus Ladenburg freute sich ob der Qualität.

Kurze Lebenserwartung

Hans Müller und Jürgen Sauer informierten, dass heute auf Grund der Massentierhaltung mit Antibiotika und Mastfutter die meisten Tiere nur eine kurze Lebenserwartung hätten, Schweine im Schnitt fünf Monate. Sie leben zum Teil unter erbärmlichen Bedingungen. Da leide neben dem Tier auch die Güte des Fleisches. Aus der Pfanne käme oft nur die Hälfte dessen, was hinein gewandert war.

Und die Fachmänner bedauerten, dass heute kaum ein Kind weiß, wie Fleischwaren in die Theken der Metzgereien kommen – dass sie nicht in Plastik verpackt schon geboren werden. Darum waren sie und die Insulaner glücklich, den Gästen etwas richtig Vernünftiges anbieten zu können. dithu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018