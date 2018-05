Applaus für ein ganz besonderes Buch

Anzeige

„Dieses Buch kann man weltweit unter der Nummer 978-3-95428-242-5 bestellen und kaufen“, so erklärte Rektorin Monika Maier den aufgeregten Schülern in der Mehrzweckhalle der Friedrich-Ebert-Schule, zu dem, was sie bald in Händen halten würden. Denn nachdem die Kinder in den Jahren 2015 und 2016 Bilder gemalt sowie Gedichte und Geschichten geschrieben hatten, war ein großes Buch mit dem Titel „Mein Ilvesheim“ (wir berichteten) zusammengestellt worden, das auf über 320 Seiten alle Schüler der Grundschule im Jubiläumsjahr „1250 Jahre Ilvesheim“ mit Fotos und ihren Beiträgen festhält.

Das Gemeindejubiläum wurde vor zwei Jahren gefeiert. Gespannt warteten die Autoren und Illustratoren auf „ihr Buch“, in dem Geschichten, Gedichte und Zeichnungen zusammengestellt sind. Dazu wurde von jeder Gruppe ein Klassenfoto eingebaut. „Auf dieses Werk könnt ihr ganz schön stolz sein“ erklärte die Rektorin weiter, „denn in dem Buch steckt ganz viel Mühe“. Neben den Kindern danke sie auch der Initiative von Gemeindebücherei und Heinrich-Vetter-Stiftung, die dieses besondere Buch als Jubiläumsinitiative „1250 Jahre Ilvesheim“ auf den Weg gebracht hatten.

Die Sozialkoordinatorin der Stiftung, Antje Geiter, lobte die Kinder ebenfalls, hätten sie doch Ilvesheim in allen Farben geschildert, leckeres Eis inklusive. Stellvertretend für die über 200 jungen Autoren lasen vier „Schriftsteller“ ihre Beiträge vor. So hatte Tobias ein nettes Gedicht über das schöne Ilvesheim verfasst, Helen schrieb von ihrem Fahrrad und vom Kletterbaum, Kaan hatte ein heiteres Erlebnis von einem Paket und einem zugelaufenen Hund geschildert und schließlich erinnerte Sebastian daran, wie lustig ein unvorhergesehenes Fußballspiel ausgehen kann.