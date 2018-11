Aquarelle und Skulpturen

Die „Kunst im Rathaus“ ist in den vergangenen Jahren bei den Ilvesheimern immer beliebter geworden. Bevor InselArt-Sprecherin Dagmar Klopsch-Güntner die Künstlerinnen Armi Korja-Mayer und Henriette Visser vorstellte, begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Günter Tschitschke die kunstinteressierten Gäste. Dieses Jahr präsentieren eine Finnin und eine Niederländerin ihre Werke. Beide leben seit vielen Jahren in der Kurpfalz und haben sich einmal bei InselArt kennengelernt.

Armi Korja-Mayer malt viele Aquarelle, die sich dem Betrachter nicht unmittelbar, sondern erst auf dem zweiten Blick erschließen. Die Besucher blieben aber durchweg gerne einen Moment länger vor ihren Gemälden stehen, um so doch noch das ein oder andere Detail zu erkennen. Auf die Frage, ob man ihre Bilder denn auch erwerben könne, meinte sie nur: „Eigentlich möchte ich meine Bilder gar nicht verkaufen, sondern ich möchte die Kunst einem breiten Publikum näherbringen.“

Gedichte vorgetragen

Die Künstlerin hat über ihre Malerei hinaus aber noch ein weiteres Talent; sie schreibt Gedichte. Entstanden sind die Gedichte ursprünglich aus ihrem Bedürfnis, ihre finnische Muttersprache in ihren Alltag miteinzubeziehen. Wie in der Vergangenheit auch hat Dagmar Klopsch-Güntner zu einem Werk eines jeden Künstlers ein Gedicht vorgetragen. Sie fand passende Worte zu dem Bild „Birken“ und zu der Skulptur „The Carp and the Mermaid“. Darüber hinaus bot es sich natürlich an, dass Armi Korja-Mayer selbst zwei ihrer Gedichte vortrug. Sie tat es auf Finnisch, wurde aber auch von Dagmar Klopsch-Güntner in der übersetzten Fassung dargebracht. Die Vernissage wurde von dem Cellisten Fred Wallbrecht musikalisch ergänzt. Zu dem Gedicht „Berührung“ hatte er eigens eine Cellokomposition kreiert, für die er vom Publikum auch viel Beifall erhielt.

Steine aus Afrika

Die beiden Künstlerinnen ergänzen sich hervorragend. „Nur Bilder wäre vielleicht etwas langweilig geworden, aber zusammen mit den Skulpturen ist die Ausstellung außerordentlich lebendig geworden“, äußerte sich Armi Korja-Mayer. Die Skulpturen von Henriette Visser vermitteln eine warme Schönheit. Sie laden geradezu dazu ein, sie zu berühren und sie zu streicheln. Während einer Reise nach Zimbabwe hat sie ihre Liebe zur Steinbildhauerei entdeckt. Die Serpentinsteine importiert sie direkt aus Afrika.

Die Künstlerin sagt von sich selbst, dass sie intuitiv arbeitet. Die Form, Maserung und Farbe eines Steins inspiriert sie dabei in ihrem Schaffen. Die Besucher bekamen bei der Vernissage die Möglichkeit, mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kommen oder sich mit anderen Gästen auszutauschen. Bei einem Glas Sekt kamen so rege Diskussionen in Gang. Die Ausstellung ist für die Besucher während der Öffnungszeiten des Rathauses frei zugänglich.

