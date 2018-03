Auch eine Tasche samt Inhalt im Gebüsch

Anzeige

Schäfer bedankt sich

Mit stoischer Ruhe haben die Rinder die Saubermänner beobachtet. Der Schäfer und Rinderzüchter Niko Xantopoulos war wieder sehr erfreut über die Unterstützung und bedankte sich herzlich bei allen Helfern. Die Wartezeit am Anfang überbrückten die Grünen mit Kaffee und am Ende gab es ein leckeres Picknick. Denn nach kurzer Zeit war der Tröpfelregen in Niesel und danach in richtigen Regen übergegangen und so waren die Weidenputzer nach fast zwei Stunden Sammeln durchnässt und durchgefroren und das Picknick mit Wraps, heißem Tee und Kaffee wurde im Pavillon der alla hopp!-Anlage fast zum Festmahl. Leider ist „nur“ die Weide vom Müll befreit, das restliche Gebiet am Altneckarbogen zeigt immer noch viele Spuren von Wohlstandsresten. red

