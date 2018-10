Auf dem Schuldach wird Strom produziert

Auf dem Dach der Friedrich-Ebert-Schule Ilvesheim wird Strom produziert. Die Energiegenossenschaft Hohe Waid (Hirschberg) hat hierzu den Weg geebnet. Sie ließ auf einer Fläche von 250 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage installieren. Bürger haben in das Projekt, für das rund 45 000 Euro aufgebracht werden mussten, investiert und Anteile von je 500 Euro gekauft. Auch die Gemeinde Ilvesheim hat sich mit 1000 Euro beteiligt. Seit Ende September läuft die Stromproduktion. Jetzt haben die Verantwortlichen mit Investoren die Bürgersolaranlage offiziell eingeweiht.

„Gut, dass wir einen Grund zum Feiern haben“, zeigte sich Jürgen Steinle von der Energiegenossenschaft zufrieden. Er war erleichtert darüber, dass mit Hilfe von Bürgern ein Projekt verwirklich werden konnte, das Kohlenstoffdioxid einsparen helfe und somit als Beitrag für den Umweltschutz gelobt werden könne. Er betonte, dass für die Energiewende etwas getan werden müsse. Dies sahen auch die Ilvesheimerinnen Margarete Zitzelsberger und Friederike Mauler so, die das Projekt in der Gemeinde anschoben. Sie stießen dabei in der Kommune auf offene Türen. Bürgermeister Andreas Metz und der Gemeinderat schafften gerne die Voraussetzungen für die Umsetzung der umweltverträglichen Idee. Am 19. April erhielt die Energiegenossenschaft Hohe Waid offiziell die Erlaubnis das Dach des neuen Schulgebäudes für eine Photovoltaikanlage zu nutzen. Ein Gestattungsvertrag regelt die Modalitäten.

„Das Zusammenspiel mit der Kommune und Bürgermeister Metz war klasse“, lobte Sprecher Steinle die zurückliegenden Wochen. Und er freute sich, dass in Ilvesheim neue Genossen gefunden werden konnten. Aktuell zähle die Hohe Waid 150 Mitglieder, informierte Steinle. Bürgermeister Andreas Metz sah als Voraussetzung für die Stromgewinnung auf dem Schuldach das Know-how sowie die Gesellschaftsform der Hohen Waid. Der Umweltschutz sei der eigentliche Gedanke hinter der Anlage, so Metz weiter. Als kleinen Wermutstropfen wertete er die Tatsachen, dass der Strom nicht in Ilvesheim verbraucht werde. Er hegte aber die Hoffnung, dass sich dies mit weiteren Projekten ändere.

Jochen Böhler, Geschäftsführer der Energietechnik Böhler GmbH, stellte die Anlage im Detail vor. Danach erreichten 130 Module eine Nennleistung von 42 kWp (Kilowatt peak). Sie produzieren rund 40 000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Daraus resultiert eine Einspeisevergütung von 4000 Euro im Jahr. Die gewonnene Menge an Strom reicht, so Böhler, um zehn vierköpfige Familien in einem Jahr komplett zu versorgen.

