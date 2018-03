Auf der Suche nach dem Sound der Insel

Anzeige

Matchbox kommt nach Ilvesheim. Wer jetzt allerdings an kleine, bunte Spielzeugautos denkt, hat weit gefehlt. Für ganz Ilvesheim heißt es stattdessen: Kreative Köpfe, Tüftler, Künstler und Querdenker aufgepasst, denn hinter diesem Matchbox verbirgt sich das wandernde Kunst- und Kulturprojekt der Region Rhein- Neckar, das vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Bei einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend im Bürgerhaus „Hirsch“ gaben Projektleiterin Lea Gerschwitz und Klangregisseur und Musikproduzent Lennart Scheuren einen groben Umriss über ein zweigeteiltes Kulturprojekt mit dem Überbegriff „Sound von Ilvesheim“. Es soll in diesem Monat starten und im Juli mit einem großen Bürgerfest abgeschlossen werden.

„Hinter dieser speziellen Kunstidee steht die Entwicklung ganz einzigartiger Projekte, die teils nationale, teils internationale Künstler gemeinsam mit den Bürgern der Kommunen entwickeln“, erklärte Lea Gerschwitz. Um diese „Kunst vor der eigenen Haustür“ möglichst identisch mit dem Ort zu verknüpfen, sollte der, bzw. die Künstler möglichst viel Zeit vor Ort verbringen. Im besten Fall soll er dort einige Zeit wohnen, um sowohl das Leben von außen, als auch von innen kennen zu lernen, um die Ausgangsfrage „Was ist das Besondere an Ilvesheim?“ zu definieren. Bürgermeister Andreas Metz freute sich, Matchbox für Ilvesheim begeistern zu können und begrüßte die beiden Rektorinnen Monika Maier und Stephanie Liebers der beiden in Ilvesheim ansässigen Schulen, die maßgeblich in das Projekt eingebunden sein werden.

Die im Ort lebenden Schüler der Friedrich-Ebert-Grundschule und die Schüler der Schlossschule, die aus ganz Deutschland kommen und am Wochenende meist nach Hause fahren, haben wenige Berührungspunkte. Mit einem Musikprojekt der jeweils dritten Klassen möchte man die Schüler ein Stück zusammenrücken lassen. Dieser Aufgabe haben sich der Musiker Thorsten Gellings und Lennart Scheuren verschrieben. Sie suchen gemeinsam mit den Kindern nach dem „Sound von Ilvesheim“, der letztendlich auf CD produziert werden wird.