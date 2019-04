Auf Trinkgeld verzichtet

Seit einigen Jahren verzichten Mitarbeiter der Bäckerei K&U auf ihre Trinkgelder. Die Gelder werden auf einem zentralen Konto gesammelt und zum Jahresende beteiligt man sich an sozialen Projekten, die ein K&U-interner Ausschuss für unterstützungswürdig befindet. Durch eine Anfrage der Bürgerhilfe Ilvesheim wurde K&U auf die Aktion „Weihnachtspäckchen 2018“ aufmerksam. Gerne hat das Unternehmen hierfür 1000 Euro gespendet.

Damit konnten mehr Päckchen zusammengestellt werden, als ursprünglich geplant. 100 Päckchen wurden an die Sozialarbeiterin der Gemeinde zur Weitergabe an hilfsbedürftige Ilvesheimer gepackt. Eine offizielle Spendenübergabe fand erst jetzt an der K&U-Filiale in der Feudenheimer Straße in Ilvesheim statt. Die Bürgerhilfe dankte vielmals und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, auch in diesem Jahr wieder mit Spenden von K&U rechnen zu können. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019