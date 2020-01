Aurelia sammelt Tannenbäume

Am Samstag, 11. Januar, können die Ilvesheimer wieder ihre ausgedienten Christbäume loswerden. Abgeholt werden sie von den Mitgliedern des MGV Aurelia, die um 9 Uhr vor dem Sängerheim zur Sammelaktion starten.

Ihnen steht durchaus Knochenarbeit bevor, da sie als Fußgruppen unterwegs sind und das Tannengrün zu festgelegten Plätzen ziehen, wo dann alles auf Traktoren geladen wird. Vorausgesetzt, die Bäume sind mit Plaketten versehen.

Diese Plaketten, teilt der Verein mit, sind zum Preis von je zwei Euro erhältlich in der Schlossapotheke in der Schlossstraße, in der Nordapotheke in der Haydnstraße, sowie im Getränkemarkt Vögele, Beim Schlossgarten 17. Käufer sollten die Schilder gut sichtbar anbringen und die Bäume bereitstellen. stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.01.2020