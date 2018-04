Ausflug führt nach Neckarsteinach

Anzeige

Die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ilvesheim werden zu Beginn ihrer Jahreshauptversammlungen traditionell mit Kaffee und Kuchen versorgt. Die 1. Vorsitzende Sonja Münch, Michaela Richter und Erika Jakob pflegten auch jetzt wieder diese Tradition. Und wie in den Jahren zuvor verlief auch die jüngste Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus „Hirsch“ harmonisch und zügig. Wahlen standen nicht auf der Tagesordnung.

Nach der Begrüßung der 14 Mitglieder ließ Sonja Münch das vergangene Jahr Revue passieren. Als Veranstaltungen nannte sie das alljährliche Helfertreffen und die wöchentlichen Seniorentreffs, die durchschnittlich von 14 Mitgliedern besucht werden. Auch neue Gesichter wurden dabei begrüßt. Münch erinnerte auch an das Mittagessen des Seniorentreffs im Clubhaus der SpVgg 03 Ilvesheim. Der erste Ausflug im Jahr 2017 führte nach Neuleiningen in das Haus Sonnenberg mit 31 Teilnehmern. Ein weiterer Ausflug ging mit 30 Gästen und Mitgliedern nach Erbach ins Brauhaus. Das regnerische Wetter an diesem Tag tat der guten Laune der Mitfahrenden keinen Abbruch und zur Musik des „AWO-Hausmusikanten“ wurde mitgesungen und mitgeschunkelt. Ein besonderer Höhepunkt im Kalenderjahr der AWO-Mitglieder ist immer die Weihnachtsfeier. Zauberer Andreas Knecht, der Weihnachtsmann sowie die „Silberlocken“ von der Spielvereinigung Ilvesheim sorgten für eine gemütliche Feier.

AWO-Vorsitzende Münch informierte auch über den Mitgliederstand (56 Mitglieder) und erwähnte den Rücktritt der 2. Vorsitzenden Cornelia Welker aus familiären Gründen. Michaela Richter trug den Kassenbericht vor. Die Revisoren Alfred Fuss und Sieglinde Sigmund bescheinigten der Kassiererin eine exzellente und saubere Kassenführung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.