Außerirdische brauchen das Wissen der Kinder

Als die unsichtbaren Bakterien am Ende ihrer langen Reise endlich auf der Erde ankamen und daraus die außerirdischen Wissenschaftler Friedrich und Bo wurden, waren bei ihnen irgendwie die falschen Sprachen eingestellt. Weder in der chinesischen noch in der englischen Sprache konnten die beiden sich mit den Schülern der vierten Klassen der Friedrich-Ebert-Grundschule in Ilvesheim so richtig verständigen. Als das Verständigungsproblem behoben war, konnten sie sich auch in der Art der Menschen begrüßen: Ganz förmlich per Handschlag.

Und sie konnten den Kindern dann von ihrer Mission berichten: Sieben Millionen Kilometer waren sie unterwegs gewesen, es war eine „lange und kalte Reise, dann wurde es warm, dann hatten wir den Planeten Erde entdeckt“, wie Friedrich erzählte. Und sie mussten die lebenswichtigen Dinge aus der Natur mit von der Erde zurückbringen, nur dazu brauchten sie die Hilfe und insbesondere das Wissen der Kinder. Das eigneten sie sich in Form einer Naturshow an, bei der die Kinder ihr umfangreiches Wissen präsentieren konnten. Bevor es aber richtig erdgebunden losging, mussten die beiden Außerirdischen sich noch aus dem binären System ausklinken.

Die Naturshow für die vierten Klassen der Schule basiert auf dem Buch „Die Natur“ aus dem Beltz-Verlag. Daraus holten sich die beiden Wissenschaftler die Inspirationen. Im Zuge des „MM“-Medienförderprojektes „Klasse Kids“ wurde eine solche Naturshow auch verlost. Die Ilvesheimer Grundschullehrerin Stefanie Groitzsch hatte das glückliche Händchen: „Normalerweise mache ich so was nicht, Gewinnspiele sind nichts für mich. Ich habe ja noch nie etwas gewonnen“, berichtet die Pädagogin. Dennoch hat sie beim „MM“-Gewinnspiel teilgenommen und ihrer Schule die Naturshow ins Haus geholt.

„Du bist das CO2“

In dem Koffer der beiden Wissenschaftler befanden sich allerhand spannende Dinge, so auch ein leeres Glas. Aber die schlauen Kinder hatten sofort richtig erkannt, dass das Glas nicht leer war und sich darin lebenswichtige Luft befand. Das war das erste Thema, bei dem es um die Photosynthese der Pflanzen ging: „Du bist das CO2“, sagte Friedrich zu einem der Kinder, andere stellten Boden, Wasser, Baum und Luft dar und demonstrierten so spielerisch, wie ein Baum im Jahr die Luft für 14 Menschen produzieren kann. „Ich bin hinter euren Geschichten her“, sagte Wissenschaftler Bo zu den Kindern. Bei den weiteren Themenblöcken Wasser und Erde konnten die Kinder ebenfalls ihr Wissen vermitteln und spannende Geschichten aus der Natur erzählen. So wussten sie, dass der Mensch zu 70 Prozent aus Wasser besteht. Und auch das Wissen, wie das Salz in das Meerwasser kommt, konnten die Außerirdischen mit nach Hause nehmen.

Am Ende begaben sich die Kinder mit den Wissenschaftler noch auf eine gedankliche Fantasiereise, bei der sie als weißer Hai durch den Ozean schwammen, als Kaulquappe an Land gingen und als Adler durch die Luft schwebten oder sich auf eine Ameisenstraße setzten. „Das war die beste Fantasiereise ever“, attestierten die beiden Wissenschaftler – mit weltlichem Namen Matthias Rott und Daniela Wöhler – am Ende der Show den Kindern. Die wollten gern noch mehr von ihrem Wissen hergeben und mit den Wissenschaftlern gern zurück auf ihren Planeten reisen.

