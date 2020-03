Auto gerammt und geflüchtet

Schaden von 2000 Euro hat ein bislang nicht bekannter Autofahrer an einem auf dem Parkplatz in der Ilvesheimer Schlossstraße abgestellten Audi A 4 verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montagvormittag, 10.30 Uhr. Ohne sich weiter um die Angelegenheit zu kümmern, habe sich der Verursacher „aus dem Staub“ gemacht, schreibt die Polizei. Die Beamten des Reviers Ladenburg ermitteln daher wegen Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 in Verbindung zu setzen. red/pol

