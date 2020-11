Automat für Grabkerzen?

Die mögliche Installation von Grabkerzen-Automaten auf den Ilvesheimer Friedhöfen hat bei manchen Gemeinderäten für Ärger gesorgt. „Ich halte das für respektlos, wenn jemand auf dem Friedhof Geld verdient“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Sauer während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Freie Wähler-Gemeinderat Bernhard Ries konnte das nicht nachvollziehen. „Auch in Kirchen wirft man für Kerzen Geld ein“, sagte er. „Ich sehe das vor allem als Service für die Besucher“, fand Sarah Nick-Thoma (Grüne).

Nach Auskunft der Verwaltung sollen die Automaten an den Eingängen der Friedhöfe aufgebaut werden. „Ich glaube, da werden sich einige Besucher darüber freuen“, sagte Bürgermeister Andreas Metz, fügte aber an, dass man sich über dieses Thema noch einmal Gedanken machen könne. In Ilvesheim gibt es zwei Friedhöfe, der eine befindet sich in der Nähe des alten Ortskerns, der andere im Norden der Gemeinde. tge

