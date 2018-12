AWO singt mit den Silberlocken

Es war wirklich kein winterliches Wetter, als im Bürgerhaus „Hirsch“ die Adventsfeier der AWO Ilvesheim stattfand. Michaela Richter, Anne Kolatzki, Alfred Fuß und Hermann Münch (Nikolaus) hatten den kleinen Saal festlich geschmückt. So wurden die Gäste in einem angenehmen Ambiente mit Kerzen und dem Duft von Kaffee und Plätzchen empfangen. AWO-Vorsitzende Sonja Münch freute sich, dass so viele Gäste gekommen waren und konnte auch gleich die „Silberlocken“ von der Spielvereinigung Ilvesheim mit ihrem Dirigenten Hänsi Sturz begrüßen. Aus dem Männerchor mit Erika Kuhn als einziger Frau wurde sehr schnell ein gemischter Chor, denn alle sangen begeistert die bekannten Weihnachtslieder mit. Auch einige Solosänger gaben ihr Bestes.

Margarete Bylik wurde eine Sonderehrung zuteil, denn sie ist 65 Jahre Mitglied und treue Seniorentreffbesucherin. AWO-Musiker Rolf spielte gegen Ende einige lustige Lieder, bevor Sonja Münch ein Gedicht vortrug und den Nikolaus hereinbat. Der hatte wieder einen schweren Sack voll Süßigkeiten und einige Sprüche dabei. Der letzte Seniorentreff ist am Dienstag, 18. Dezember, und der erste Treff im neuen Jahr am 8. Januar im „Hirsch“. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018