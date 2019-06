AWO stellt zum Jubiläum ein Spielmobil auf

Die Ilvesheimer Insel-Kerwe findet auch in diesem Jahr wieder in der Schlossstraße statt. Von Freitag bis Montag, 23. bis 26. August, tobt das Geschehen auf der dann für den Straßenverkehr gesperrten Landesstraße. Die Stammbesetzung hat jetzt wieder ihre Teilnahme zugesichert. Dazu zählen der Miniaturgolfclub, die Freiwillige Feuerwehr, die Spielvereinigung, der MGV Aurelia und der Karnevalverein Insulana. Mit von der Partie sind auch wieder die Schausteller mit Fahrgeschäften, Wurfbuden und Süßigkeitsständen sowie ehemalige BdSler, die vor dem Optiker-Geschäft von Michael Lösch einen Weinwagen positionieren, Bänke aufbauen und eine Band spielen lassen.

Caterer steigt aus

Die DLRG will sich erstmals beteiligen, der Partnerschaftsverein Ilvesheim-Chécy (PIC) steigt wieder ein. Ausgestiegen ist aber der Ladenburger Caterer Unsere Küche, der zwischen den Zelten von Spielvereinigung und Aurelia hungrige Gäste versorgte. Wie von der Spielvereinigung zu erfahren war, wird noch nach einem Stand mit Speiseangebot gesucht. Erstmals ist auch ein Familiensonntag mit Live-Musik geplant. Während am Freitag, Samstag und Montag die DJs Öhli (bei der SpVgg) und Bentzinger (bei der Feuerwehr) für heiße Musik und Stimmung sorgen, sollen am Sonntag Gruppen auftreten. Die Kerwekommission ist zusammen mit dem Rathaus Ilvesheim noch auf der Suche nach Bands.

An diesem Tag wird sich auch die Arbeiterwohlfahrt präsentieren. Der Wohlfahrtverband feiert seinen 100. Geburtstag. Das Jubiläum nimmt der Ilvesheimer Ortsverein zum Anlass, um am Kerwe-Sonntag aktiv zu werden. Geplant ist, so die Ortsvereinsvorsitzende Sonja Münch, ein Spielmobil für Kinder aufzustellen und Interessenten über die AWO und ihre Geschichte zu informieren. Die Kerwekommission hofft, dass an diesem Sonntag Vereine weitere Angebote für Kinder machen.

Wie gewohnt werden die Newwlfezza am Freitag um 18 Uhr die viertägige Party lautstark eröffnen. Zudem erhält die Kerwe-Gretel ihren erhöhten Sitzplatz, um über das Geschehen wachen zu können. Gefeiert werden darf an diesem Tag bis Mitternacht. Am Samstag ist die Kerwe von 14 Uhr bis 0.00 geöffnet, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 10 bis 22 Uhr. Die Schlossstraße ist von Donnerstag, 22. August, ab 8 Uhr, bis Dienstag, 27. August, 12 Uhr, gesperrt. Die nächste Kerwe-Sitzung ist für Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr im Rathaus anberaumt. neu

