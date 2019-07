Bambini freuen sich über Pokale

„Wir machen mal was anders“, dieser Satz bei der Siegerehrung der Bambini steht symbolisch für die 65. Auflage des Heinrich Vetter A-Junioren Fußballturniers. Oder zumindest was davon übrig geblieben ist. Denn nach 120 Einladungen und nur zwei Zusagen musste das Turnier schon im Mai abgesagt werden. Doch so ganz ohne Fußball konnte Spielemacher und Organisator Roman Berden sich das Wochenende nicht vorstellen und machte etwas anderes daraus. „Der Inselcup 2019 entstand quasi aus dem Nichts, die Jugendabteilung wollte auf jeden Fall spielen.“

Die eigene A-Jugend spielte gegen die Spielvereinigung Ketsch, so war zumindest ein A-Jugend-Spiel geboten und der Geist des A-Jugend Turniers zumindest gerettet. Ihren letzten Spieletag ohne Turniermodus erlebten die F-Jugendspieler, für die es ab nächste Saison in der E-Jugendklasse um Siege geht: „Für die war es schon so etwas wie ein Test vor dem Anpfiff in der nächsten Saison“, so Berden. Was noch fehlte, war ein richtiges Turnier: Schon am Samstag ermittelten die Senioren ihren Sieger, „die hatten sich dankenswerterweise an das Programm dran gehängt“, so Berden. Der Sonntag gehörte den C1-Mannschaften, die ebenfalls ein Blitzturnier austrugen, aus dem der VfL Neckarau als Sieger hervorging.

Doch die beste Stimmung hatte es beim Bamibiniturnier gegeben, das am Sonntag von 10 bis 13.30 Uhr ausgetragen wurde. Dort fielen auch die meisten Tore des Turniers. Es waren letztlich so viele, dass selbst die Trainer kaum erraten konnten, wie viele Tore tatsächlich gefallen sind: Die nannten Zahlen von 23 bis 120 Tore, doch damit lagen sie alle noch viel zu niedrig. Roman Berden hatte alle Treffer aufaddiert und kam auf 142 Bambini-Tore. Rechnerisch hat damit jede der 14 Mannschaften mindestens zehn Tore erzielt, bei vier Spielern pro Mannschaft sollte jeder Bambini mindestens zwei Mal getroffen haben.

Kinder aufgeregt

Die Eltern der Bambini feuerten ihre Kinder natürlich frenetisch an, da brauchte es keine T-Shirts mit dem Aufdruck „Spieler-Mama“, um zu verstehen, in welcher Funktion die nach Ilvesheim gekommen sind. „Bei so einem Turnier sind die Kinder doch die ganz großen Stars“, kommentierte Sabrina die Bedeutung des Turniers. Dass ihr Bambini vor lauter Aufregung und Vorfreude die Nacht kaum geschlafen hatte, nahm sie mit in Kauf: „Fußball ist doch alles für die, wenn die einen Ball sehen, sind sie weg.“

Trotz der starken Konkurrenz von Veranstaltungen in Nachbargemeinden war Berden zufrieden mit der Resonanz. „Ein paar Ideen für 2020 stehen im Raum, wir wollen das Vetter-Turnier natürlich wiederbeleben“, so Berdens optimistischer Ausblick, „vielleicht auch wieder mit einem Bambini-Spieltag. Mal sehen, was wir 2020 machen.“ Jedenfalls lief das Wochenende gut, der nächtliche Feuerwehreinsatz wegen einer Baumkrone, die abzustürzen drohte, war das einzige Vorkommnis. „Ich danke der Feuerwehr für ihren Einsatz und ich danke allen ehrenamtlichen Helfern“, so Berden. Während die Bambini nach dem Turnier diszipliniert und ordentlich aufgereiht für die Siegerehrung bereitstanden, hatte Roman Berden alle Hände voll zu tun, um die Mamas und Papas mit ihren Handys wieder zurück hinter die Absperrung zu dirigieren. „Po-ka-le! Po-ka-le!“, skandierten die Bambini, die wussten schon, dass es diesmal keine Medaillen, sondern Pokale für jeden Spieler gab. „Das ist neu, wir machen mal was anderes“, wie Berden erklärte.

Über die erfolgreiche Veranstaltung im Neckarstadion freute sich auch die neue SpVgg-Vorsitzende Pinar Karacinar-Gehweiler, die zudem Sieger geehrt hatte.

