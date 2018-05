BdS erneut ohne Führung

Anzeige

Thema ist weiterhin ein Antrag von Dieter Münster. Der ehemalige BdS-Vorsitzende regt vor dem Hintergrund des Baus der L 597 mit der Ladenburger Neckarbrücke die Agendagruppe „Standortforum Ilvesheim 2024“ an. Hier sollten sich BdS-Mitglieder mit dem Bauprojekt und den möglichen Auswirkungen befassen. Ziel sei die Neuorientierung der gewerblichen Aktivitäten. Klaus Schäfer begrüßte diese Initiative. Denn durch den Neubau der L 597 werde sich die örtliche Infrastruktur der Gemeinde nachhaltig verändern. „Daher macht es Sinn, diese Veränderung mit zu begleiten, mit zu gestalten und originäre Interessen zu wahren,“ argumentierte der BdS-Mann. Der Verein müsse seine Anliegen gemeinsam definieren und einbringen. Bei Bürgermeister Metz, dem Rat und der Verwaltungstoße der BdS auf offene Türen, führte Schäfer aus.

Risiken und Chancen

Dieter Münster erinnerte an eine Agenda aus dem Jahre 1996. Damals habe der BdS mit Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat erfolgreich städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten dokumentiert und angestoßen. Durch die neue L 597 sei, so Münster, ein weit geringerer Verkehrsfluss zu erwarten. Darauf sollte das Gewerbe gewappnet sein. Auch Bürgermeister Andreas Metz begrüßt die Bildung eines Standortforums. „Durch den zu erwartenden Rückgang des Durchgangsverkehrs entstehe eine völlig neue Situation für Gastronomie und Einzelhandel“, so das Ortsoberhaupt in einem Schreiben. Das berge Risiken, aber auch Chancen, die es zu erkennen und zu nutzen gelte.

Es wurde viel geworben für ein neues Standortforum. Doch für die Mitarbeit in der erforderlichen Projektgruppe hat sich einzig Dieter Münster bereiterklärt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018