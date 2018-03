Bei „American Pie“ gibt es kein Halten mehr

Anzeige

Das Duo „Bardensang und Zauberklang“ führte das Publikum mit seinen Harfen- und Blockflötenklängen in eine komplett andere Welt. Das Duo bat darum, erst am Ende ihres Beitrags zu applaudieren, da zwischen den Stücken die Harfe neu eingestellt werden müsste. Gar nicht so einfach, aber dafür war der Beifall am Ende umso größer.

Die Zeitreise machte wieder einen riesigen Sprung. SWR3-Moderator Torsten Buschmann spielte Gitarre und sang dabei einige seiner selbst geschriebenen Lieder, darunter auch das Stück „Moment“, eine Hommage an seinen verstorbenen Großvater. Es folgte das Duo Déjà-vu, ein Duo, das bereits seit 25 Jahren zusammen musiziert und sich jetzt erstmalig nicht mit Blickkontakten verständigen konnte. Trotzdem merkten die Besucher sofort, wie eingespielt die beiden Sänger aufeinander waren.

Holger Knobloch dirigierte die Besucher mit seiner Lagerfeuermusik in eine völlig neue Richtung. Das Publikum sang und klatschte mit, und spätestens bei „American Pie“ gab es kein Halten mehr. Dabei zeigten sich die Gäste erstaunlich textsicher. Als letzter Akteur des Abends erzählte Thomas Knorra die Geschichte eines Nachtwächters, der einsam durch die Gassen streift.

Zum Abschluss hatten sich alle Künstler darauf geeinigt, eine gemeinsam vorgetragene Zugabe zu geben. So endete „open stage“ mit „Knocking on heavens door“, sehr viel Applaus und dem Versprechen seitens Gunter Barzel, dass „Kultur im Dunkeln“ fortgesetzt wird. ewi

